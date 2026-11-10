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美股週二（10日）開盤後主要指數齊跌，由於最新公布的10月消費者物價指數（CPI）月增0.4％、排除食品與能源的核心CPI則是月增0.3％，雙雙高於預期，顯示通膨壓力未消，美國聯準會（Fed）升息預期再度獲得強化，且一次升息2碼的可能性也有所增溫。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌298.02點或0.57％；標普500指數下跌47.45點或0.63％；那斯達克指數下跌188.212點或0.75％；費城半導體指數下跌64.21點或0.64％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲0.97％、輝達下跌4.44％、特斯拉下跌0.92％、SpaceX下跌0.93％。記憶體類股方面，美光下跌2.14％、Sandisk下跌2.58％，SK海力士ADR股價下跌2.01％。根據《CNBC》報導，10月CPI月增0.4％、高於經濟學家預期的0.3％，核心CPI月增0.3％也高於經濟學家預期的0.2％。由於去年10月美國政府停擺，因此這次並沒有公布按年比較的CPI數據。在10月CPI公布前，聯準會理事沃勒在倫敦演講時表示，若10月核心CPI月增0.3％以上，他將支持聯準會一次升息2碼。結果實際數字果真如沃勒所言達標0.3％，這使得美聯儲升息2碼的前景有所升溫，連帶拖累投資人情緒，之前上演反彈的科技股進而再度表現疲軟。而受到黃仁勳婚外情醜聞影響，沒有參與到反彈的輝達依舊持續下跌，且跌得比其他科技股更慘。