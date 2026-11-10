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選戰倒數18天，國民黨主席鄭麗文破圈接受鏡電視《大咖鏡來講》專訪，被問到2026地方大選有無設定一個目標才不愧黨主席身分？她直言自己審慎樂觀，最後應該會有驚無險。被問到有無哪個縣市掉了就定義敗選或辭職下台？她連忙否認「不會！我認為這事情不會發生」，更直言媒體好奇主席去留，但她只是配角，大家不需要還沒選完就找戰犯，這是最要不得的，「國民黨不可以有這種失敗主義的任何氣息」。鄭麗文說，四都的部分都拉緊報，但只要大家都投票，四都穩住應該可以過關，所以她不太會給自己設立什麼底線，因為整體情形應該還是穩定的。所以她不要讓艱困選區的人覺得被放棄，她每次去心都很酸，會覺得怎麼可以放棄人家，那就永遠「明文規定」，她從不去講這個。鄭麗文說，個人不是重點，整體選舉是國民黨如何穩住現有席次跟江山，不斷開拓、突破跟成長，真正的艱困選區只求盡力了，雖然可能還沒翻盤，但不代表失敗，永遠還有下一次，希望這一次深綠的地方沒有翻盤，但明年立委選舉可能因為這次選得好，不會掛0，每次選舉都是累積新的能量。「我只是配角」，鄭麗文直言，媒體會很好奇，主席的成敗去留，但這次地方選舉，她就是做好全力輔選的角色，大家也不需要這麼悲觀，更不需要還沒選完就找戰犯，「我認為這是最要不得的，國民黨不可以有這種失敗主義的任何氣息」，她一直都是非常積極、樂觀進取的人，不到最後一秒鐘絕不輕言失敗，所有的選區能就能強化、能補強的，絕對不會因為說你這沒望，所以錢、資源就不給你了，她不會，只要有需要一定會全力幫忙、輔選。主持人廖芳潔追問，「所以您現在不會思考哪個縣市掉了、總席次沒增加就定義敗選、辭職下台？」鄭麗文也表態，「不會不會！我認為這事情不會發生」。