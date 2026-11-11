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大聯盟30支球團高層齊聚的總管會議（GM會議）今（10）日於拉斯維加斯盛大揭幕，宣告大聯盟休賽季自由球員與交易市場正式開跑，透過入札制度挑戰大聯盟的日本職棒阪神虎隊重砲佐藤輝明將是市場上的焦點之一。美媒《今日美國》（USA TODAY）資深名記奈丁格爾（Bob Nightengale）受訪時鐵口直斷，由於今年大聯盟自由市場頂級打者極度匱乏，加上村上宗隆在大聯盟的亮眼適應力消除了美職球團疑慮，佐藤輝明預計將簽下5年總額1億美元（約160億日圓）的頂級合約；奈丁格爾更直接點名費城費城人、紐約洋基與波士頓紅襪等3支大聯盟豪門球隊將全力角逐。受到大聯盟勞資協議將於12月1日到期可能引發封館停擺的影響，入札談判時限面臨巨大壓迫感，奈丁格爾分析，自11月下旬感恩節起至12月1日截止日前，市場運作節奏將遠比往年更為緊湊迅速。在眾多入札與自由球員名單中，佐藤輝明無疑是最大的指標性人物。奈丁格爾指出，市場供需法則將成為佐藤輝明的最大東風：「今年自由市場的野手深度非常有限，這對他而言是巨大的優勢。我認為5年總額1億美元左右會是一個極為切合實際的合約價碼，他甚至非常有機會躋身今年冬天所有野手合約總額的前三名。」奈丁格爾進一步分析，過去大聯盟曾有部分球評低估了村上宗隆的旅美適應能力，但村上隨後用驚人的全壘打火力粉碎所有質疑，這讓大聯盟各隊學到了深刻教訓，對同樣具備頂級長打火力的佐藤輝明寄予極高厚望。談到哪支球隊最有可能將這名日職強打網羅麾下，奈丁格爾率先點名國聯東區強權費城人隊。奈丁格爾表示，費城人目前迫切需要一位具備左外野守備能力的強打者，同時佐藤輝明能兼守三壘的特性更完美契合費城人的補強缺口，「儘管費城歷史上極少有日本頂級野手立足，但從目前的陣容結構與球隊需求來看，簽下佐藤輝明是無比合理的操作」。除了費城人外，急欲升級三壘與外野戰力的紐約洋基，以及誓言全面強化打線火力的波士頓紅襪，也被點名為最具競爭力的兩大熱門下家。