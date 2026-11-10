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辯論會遭疑踩台階、晉德宮蹲下踉蹌 蔣萬安身高再遭質疑

被傳「鞋內塞襪子增高」大笑反駁！鏡頭前大方秀鞋內空無一物

台北市長蔣萬安身高176公分，不過近期常被外界質疑是否在鞋子裡「藏增高墊」，即使多次公開脫鞋自清，但仍無法讓民眾相信。今（10）日接受台視《台灣名人堂》專訪時，再度脫鞋澄清並強調「我的鞋子沒有任何東西」，甚至把鞋拿起來給攝影機拍特寫，就是要證明身高貨真價實。而這個動作也意外曝光他與太太石舫亘的「白沙屯媽祖紀念鞋」。其實，蔣萬安公開脫鞋澄清已不是第一次，上個月接受《東森新聞》「百里侯選戰專題」訪問時，就直接把皮鞋脫下，露出只穿黑襪的腳表示，「我皮鞋就是很單純的皮鞋」。主持人黃慧婷還特別彎腰探頭認真看說，這有什麼好講的呢？所以真的是176公分？蔣萬安也立刻回「對」，他現在就是把事情做好，針對不實謠言適時澄清與駁斥，把市政清楚告訴選民。蔣萬安拋下偶包，毫不保留的秀給民眾看鞋底，但仍無法讓民眾相信鞋子真的沒「加東西」。辯論會當天，他從講台走到台前與對手沈伯洋握手合照時，被發現有疑似下台階的動作，遭質疑身高比沈伯洋矮，電視台才需要放台階。日前，赴艋舺晉德宮活動要與小朋友合照，卻在蹲下來時重心不穩，不小心往前踉蹌，遭民眾酸「這就像穿高跟鞋重心不穩」，再度引發話題。今日蔣萬安上節目，再被主持人問「鞋子裡到底有什麼名堂？」因為女兒回家跟他說蔣萬安真的沒有176公分，他的鞋子裡是塞了襪子，看起來才這麼高。聽到這裡，蔣萬安放聲大笑，順勢脫下鞋子，大方讓鏡頭拍攝鞋內，就是要證明鞋內真的沒藏東西。不過，鞋子一脫下來，主持人馬上發現，鞋子是白沙屯媽祖的黑色球鞋，和太太石舫亘出門當分身掃街的鞋子是一雙，穿了「夫妻鞋」。蔣萬安馬上露出靦腆笑容說，那天2人不同時間出門，「我們就是很有心有靈犀一點通」，之前因為朋友有送壓轎金，她就放在三寶的枕頭底下，希望他平安健康長大，加上想要去還願，所以去年石舫亘就跟著白沙屯去進香。蔣萬安也表示，今年他自己也參加起轎儀式，所以才有了這雙鞋，「我覺得非常好走」。主持人忍不住開玩笑說「你要變代言人了」，蔣萬安馬上回「不敢、不敢」，但他相信這雙鞋是設計給很多香燈腳，讓大家可以長途行走，穿起來真的蠻舒服。但這不是情侶鞋，這是白沙屯進香的紀念鞋。