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選戰倒數18天，國民黨主席鄭麗文破圈接受鏡電視《大咖鏡來講》專訪，被問到現在是否還對國民黨2028重返執政有信心，她直言「當然是這樣，只許成功不許失敗，沒有退路」，不過被問到自己是否也是理想的總統候選人，鄭麗文稱言之過早，「我就是專心把當下要做的角色做好，到了11/28，我要先看選完了以後是選怎麼樣子，11/28後我才能重新沉澱、思考，才能判斷要怎麼選、怎麼決定候選人」。針對是否有100%信心2028重返執政，鄭麗文說當然是這樣，這也是她為何要參選主席，因為2028總統大選對台灣命運至關重要，兩岸是和平還是戰爭，是非常關鍵的大選。所以為何國民黨必須肩負關鍵的歷史責任，確保兩岸和平穩定，台灣的民主、繁榮才有可能延續、不變，這是一個非常嚴肅、巨大的使命，必須確保勝選。鄭麗文說，國民黨當然有勝選條件，這不是只是她在這邊許願，只要不犯錯，把該做的事情都把它做好，2028是指日可待的。不過被問到腦海中是否已經有可以勝選的人選，還是他當主席誰出來選都能贏？鄭麗文說，她要確保一定可以提名最強、最能擔當重責大任的候選人，就跟這次全台選舉提名一樣，「我一定極盡所能做好這件事情，做這件事不可以有私心、也不可以有所保留」，但這很不輕鬆、不簡單、挑戰非常多，不要誤會躺著選就好，必須度過難關才能勝選。主持人廖芳潔追問，鄭麗文也是2028理想的候選人嗎？她開玩笑說「大家都很喜歡把問題弄到我身上來，這問題我回答過N遍了，可能是因為我主席當得太成功了」，直言自己做什麼就要像什麼，就是專心把當下要做的角色做好，到了11/28，「我要先看選完了以後是選怎麼樣子」。鄭麗文說，今年選舉很特別，雖然她現在有判斷跟把握，但票開出來才能重新檢討發生什麼事，所以11/28後她才能重新沉澱、思考，在全台灣在跟大家溝通了解，要有最新資訊跟做足功課準備跟溝通，才能判斷28大選要怎麼選、怎麼決定候選人，現在講這些都言之過早。廖芳潔舉民進黨台北市長候選人沈伯洋為例，稱他也不覺得自己會出來選，但如果責任到她身上是否也當仁不讓？鄭麗文則說「你不用去想這麼假設性的問題，我每天想這個就好了，我哪有時間想這個，拜託。」