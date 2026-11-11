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7-11一番賞雙11開抽！14款動漫商品99元、最低2.8折

▲《七龍珠》悟空編年史一番賞下殺99元，集結孫悟空、達爾、布瑪及巨猿等經典角色模型。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《航海王》冒險記憶與未來航路一番賞原價315元，雙11特價99元，推出多款魯夫造型模型與角色周邊。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《進擊的巨人》各自的決意一番賞原價345元，特價99元，獎品包含巨人模型及人氣角色周邊。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《蠟筆小新》生活有新意抽抽樂原價320元，特價99元，推出野原廣志造型抱枕、角色玩偶等生活周邊。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

7-11一番賞99元優惠清單！《進擊的巨人》、《獵人》都有

7-11一番賞99元哪裡買？OPENPOINT App 查庫存教學

▲7-ELEVEN提供OPENPOINT App「i地圖」功能，民眾可查詢附近門市的一番賞、抽抽樂商品及剩餘庫存，避免白跑一趟。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《我的英雄學院》正義使者一番賞加入雙11優惠，原價315元降至99元，推出多款英雄角色模型及周邊。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《獵人》揍敵客家族一番賞原價335元，雙11特價99元，獎品包含角色模型、玩偶及收藏周邊。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《膽大黨》音樂室舞蹈大會開演一番賞原價330元，雙11特價99元，獎品包含招財貓玩偶、角色模型及周邊。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《葬送的芙莉蓮》一番賞原價335元，特價99元，推出芙莉蓮模型、角色小公仔及多款收藏商品。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《湯姆與傑利》多彩歡樂時光一番賞原價295元，特價99元，推出湯姆貓、傑利鼠主題玩偶及生活周邊。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《蛋頭先生》好集賞原價350元，雙11特價99元，最低約2.8折，獎品包含抱枕、購物袋及生活用品。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《名偵探柯南》Neo City Pop抽抽樂原價280元，雙11特價99元，推出復古都市風格的角色玩偶、裝飾畫及吊飾。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《小魔女DoReMi》歡迎MAHO堂一番賞原價305元，特價99元，推出魔法少女主題玩偶、魔法道具造型商品及周邊。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《PIXAR 2026》抽抽樂原價330元，雙11特價99元，獎品包含《可可夜總會》、《怪獸電力公司》等經典動畫場景模型。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

動漫迷準備搶便宜！7-ELEVEN 雙11一番賞優惠今（11）日開跑，這次一口氣推出14款人氣動漫、卡通抽獎商品特價，包括《寶可夢》、《七龍珠》、《航海王》、《進擊的巨人》、《名偵探柯南》、《葬送的芙莉蓮》等作品，原價280元至350元，活動期間每抽通通只要99元，最低約2.8折，最高現省251元。優惠一路持續至12月8日，《NOWNEWS今日新聞》整理完整14款優惠清單、熱門獎品及門市庫存查詢方式，讓粉絲一次看懂。7-ELEVEN「OPEN! CHARACTER MERCHANDISE」雙11一番賞優惠今（11）日開跑，活動持續至12月8日，共有14款商品參與，涵蓋一番賞、抽抽樂及好集賞，原價最高350元，現在只要99元就能試手氣。這次最受矚目的商品之一，就是《寶可夢》30週年紀念vol.1，原價305元一抽，活動期間降至99元，現省206元。獎品包括大型皮卡丘玩偶，以及妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣寶可夢玩偶，還有餐盤、吊飾等周邊商品。《七龍珠》悟空編年史則從315元降至99元，獎項包含孫悟空、達爾、布瑪及巨猿等角色模型，集結不同時期的經典造型。《航海王》冒險記憶與未來航路同樣從315元降至99元，主打魯夫不同時期的模型，以及角色主題收藏周邊。另外，《進擊的巨人》各自的決意從345元降至99元，現省246元，獎項包含巨人模型、角色周邊；《葬送的芙莉蓮》則從335元降至99元，推出芙莉蓮模型、角色小公仔及其他收藏商品。除了熱血動漫系列，《蠟筆小新》、《湯姆與傑利》、《小魔女DoReMi》也都加入優惠行列，《名偵探柯南》Neo City Pop 則推出復古都市風格的角色玩偶、裝飾畫及吊飾，讓喜歡不同作品的粉絲都有機會用百元不到的價格收藏周邊。這次14款商品原價從280元至350元不等，統一特價99元，其中《蛋頭先生》好集賞折扣幅度最大，原價350元降至99元，現省251元，約2.8折。完整優惠清單如下：📌 寶可夢 30週年紀念vol.1：305元→99元📌 七龍珠 悟空編年史：315元→99元📌 航海王 冒險記憶與未來航路：315元→99元📌 進擊的巨人 各自的決意：345元→99元📌 我的英雄學院 正義使者：315元→99元📌 獵人 揍敵客家族：335元→99元📌 蠟筆小新 生活有新意：320元→99元📌 膽大黨 音樂室舞蹈大會開演：330元→99元📌 葬送的芙莉蓮：335元→99元📌 湯姆與傑利 多彩歡樂時光：295元→99元📌 蛋頭先生：350元→99元📌 名偵探柯南 Neo City Pop：280元→99元📌 小魔女DoReMi 歡迎MAHO堂：305元→99元📌 PIXAR 2026：330元→99元想趁雙11優惠入手一番賞的粉絲，不必一家一家超商碰運氣！7-ELEVEN 提供 OPENPOINT App「i地圖」庫存查詢功能，可以搜尋附近門市販售的一番賞、抽抽樂等商品，甚至查看各款商品剩餘數量。首先開啟 OPENPOINT App，從首頁點選「i地圖」，進入後往下滑找到「一番賞」圖示，接著點選右上角「篩選商品」，選擇想查詢的商品類別，例如「肖像抽抽樂」，再按下「顯示結果」，系統就會列出附近門市的庫存狀況。點進指定門市，還能查看商品剩餘數量。