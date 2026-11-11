動漫迷準備搶便宜！7-ELEVEN 雙11一番賞優惠今（11）日開跑，這次一口氣推出14款人氣動漫、卡通抽獎商品特價，包括《寶可夢》、《七龍珠》、《航海王》、《進擊的巨人》、《名偵探柯南》、《葬送的芙莉蓮》等作品，原價280元至350元，活動期間每抽通通只要99元，最低約2.8折，最高現省251元。優惠一路持續至12月8日，《NOWNEWS今日新聞》整理完整14款優惠清單、熱門獎品及門市庫存查詢方式，讓粉絲一次看懂。
7-11一番賞雙11開抽！14款動漫商品99元、最低2.8折
7-ELEVEN「OPEN! CHARACTER MERCHANDISE」雙11一番賞優惠今（11）日開跑，活動持續至12月8日，共有14款商品參與，涵蓋一番賞、抽抽樂及好集賞，原價最高350元，現在只要99元就能試手氣。
這次最受矚目的商品之一，就是《寶可夢》30週年紀念vol.1，原價305元一抽，活動期間降至99元，現省206元。獎品包括大型皮卡丘玩偶，以及妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣寶可夢玩偶，還有餐盤、吊飾等周邊商品。
《七龍珠》悟空編年史則從315元降至99元，獎項包含孫悟空、達爾、布瑪及巨猿等角色模型，集結不同時期的經典造型。《航海王》冒險記憶與未來航路同樣從315元降至99元，主打魯夫不同時期的模型，以及角色主題收藏周邊。
另外，《進擊的巨人》各自的決意從345元降至99元，現省246元，獎項包含巨人模型、角色周邊；《葬送的芙莉蓮》則從335元降至99元，推出芙莉蓮模型、角色小公仔及其他收藏商品。
除了熱血動漫系列，《蠟筆小新》、《湯姆與傑利》、《小魔女DoReMi》也都加入優惠行列，《名偵探柯南》Neo City Pop 則推出復古都市風格的角色玩偶、裝飾畫及吊飾，讓喜歡不同作品的粉絲都有機會用百元不到的價格收藏周邊。
7-11一番賞99元優惠清單！《進擊的巨人》、《獵人》都有
這次14款商品原價從280元至350元不等，統一特價99元，其中《蛋頭先生》好集賞折扣幅度最大，原價350元降至99元，現省251元，約2.8折。完整優惠清單如下：
📌 寶可夢 30週年紀念vol.1：305元→99元
📌 七龍珠 悟空編年史：315元→99元
📌 航海王 冒險記憶與未來航路：315元→99元
📌 進擊的巨人 各自的決意：345元→99元
📌 我的英雄學院 正義使者：315元→99元
📌 獵人 揍敵客家族：335元→99元
📌 蠟筆小新 生活有新意：320元→99元
📌 膽大黨 音樂室舞蹈大會開演：330元→99元
📌 葬送的芙莉蓮：335元→99元
📌 湯姆與傑利 多彩歡樂時光：295元→99元
📌 蛋頭先生：350元→99元
📌 名偵探柯南 Neo City Pop：280元→99元
📌 小魔女DoReMi 歡迎MAHO堂：305元→99元
📌 PIXAR 2026：330元→99元
7-11一番賞99元哪裡買？OPENPOINT App 查庫存教學
想趁雙11優惠入手一番賞的粉絲，不必一家一家超商碰運氣！7-ELEVEN 提供 OPENPOINT App「i地圖」庫存查詢功能，可以搜尋附近門市販售的一番賞、抽抽樂等商品，甚至查看各款商品剩餘數量。
首先開啟 OPENPOINT App，從首頁點選「i地圖」，進入後往下滑找到「一番賞」圖示，接著點選右上角「篩選商品」，選擇想查詢的商品類別，例如「肖像抽抽樂」，再按下「顯示結果」，系統就會列出附近門市的庫存狀況。點進指定門市，還能查看商品剩餘數量。
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7-ELEVEN「OPEN! CHARACTER MERCHANDISE」雙11一番賞優惠今（11）日開跑，活動持續至12月8日，共有14款商品參與，涵蓋一番賞、抽抽樂及好集賞，原價最高350元，現在只要99元就能試手氣。
這次最受矚目的商品之一，就是《寶可夢》30週年紀念vol.1，原價305元一抽，活動期間降至99元，現省206元。獎品包括大型皮卡丘玩偶，以及妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣寶可夢玩偶，還有餐盤、吊飾等周邊商品。
《七龍珠》悟空編年史則從315元降至99元，獎項包含孫悟空、達爾、布瑪及巨猿等角色模型，集結不同時期的經典造型。《航海王》冒險記憶與未來航路同樣從315元降至99元，主打魯夫不同時期的模型，以及角色主題收藏周邊。
這次14款商品原價從280元至350元不等，統一特價99元，其中《蛋頭先生》好集賞折扣幅度最大，原價350元降至99元，現省251元，約2.8折。完整優惠清單如下：
📌 寶可夢 30週年紀念vol.1：305元→99元
📌 七龍珠 悟空編年史：315元→99元
📌 航海王 冒險記憶與未來航路：315元→99元
📌 進擊的巨人 各自的決意：345元→99元
📌 我的英雄學院 正義使者：315元→99元
📌 獵人 揍敵客家族：335元→99元
📌 蠟筆小新 生活有新意：320元→99元
📌 膽大黨 音樂室舞蹈大會開演：330元→99元
📌 葬送的芙莉蓮：335元→99元
📌 湯姆與傑利 多彩歡樂時光：295元→99元
📌 蛋頭先生：350元→99元
📌 名偵探柯南 Neo City Pop：280元→99元
📌 小魔女DoReMi 歡迎MAHO堂：305元→99元
📌 PIXAR 2026：330元→99元
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