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▲2023年曾以41轟73盜勇奪國聯全票MVP，阿庫尼亞本季打擊率降至.255且盜壘爆發力大幅下滑。（圖／美聯社／達志影像）

曾以單季「41發全壘打、73次盜壘成功」震撼世界棒壇、強勢全票榮膺國家聯盟年度MVP的亞特蘭大勇士隊看板球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），如今竟赫然出現在交易傳聞中。美國知名體育媒體《Athlon Sports》拋出震撼彈，直指這位即將年滿29歲的超級巨星近年受困於嚴重膝傷，近三個賽季的出勤率慘跌至僅僅51.6%；加上《MLB Network》權威記者摩洛西（Jon Paul Morosi）日前罕見點名阿庫尼亞為潛在交易人選，讓這支國聯傳統豪門是否會狠心「賣掉隊魂」的討論瞬間引起熱議。回顧阿庫尼亞的璀璨生涯，他在2018年登上大聯盟後便展現百年難得一見的運動天賦，更在2023年寫下歷史唯一的「40-70」神蹟，以滿票之姿君臨國聯MVP寶座。然而，無情的高頻傷病始終是他邁向歷史神殿的最大夢魘。生涯征戰大聯盟至今，阿庫尼亞竟然僅有2019年與2023年兩個賽季能夠完全健康。這項隱患在2024年5月下旬徹底惡化，阿庫尼亞在跑壘時遭遇左膝前十字韌帶（ACL）完全撕裂的毀滅性重創，導致球季提前報銷；這也是他繼2021年右膝前十字韌帶斷裂後，雙膝雙雙經歷重大重建手術。《Athlon Sports》翻出殘酷的高階數據揭露：在過去三個賽季中，勇士隊打滿的486場例行賽裡，阿庫尼亞僅僅披掛上陣了251場，實質出勤率低至慘不忍睹的每逢球隊力拚季後賽種子或季後賽的生死關頭，這位看板球星往往只能穿著便服坐在休息區乾著急。除了令人搖頭的出席率，阿庫尼亞在場上的統治力衰退更令制服組憂心忡忡。即將在今年休賽季年滿29歲的他，本季僅出賽107場，繳出打擊率.255、上壘率.345、進攻指數（OPS）.796、20支全壘打與55分打點。對於一名生涯曾有過多達5個賽季OPS輕鬆破.900的頂級強打而言，這樣的產能無疑遠遠低於預期。更顯著的警訊來自於他的招牌快腿。由於膝傷反覆，阿庫尼亞本季在壘間的破壞力大幅萎縮，整季僅發動29次盜壘、勉強跑出21次成功，成功率跌至72.4%，完全無法重現過往肆虐對手投捕防線的恐怖壓迫感。在合約層面上，阿庫尼亞當年在2019年與勇士簽下的8年1億美元超值合約已正式走完。合約中包含2027與2028年的球團選擇權，勇士管理層日前已正式宣布執行2027年價值1700萬美元（約合新台幣5.4億元）的合約選項，這意味著他下個賽季將繼續受合約約束。然而，大聯盟官方頻道《MLB Network》權威記者摩洛西近日在分析各隊休賽季重組戰略時，卻出人意料地將阿庫尼亞的名字擺進了「潛在交易候選名單」之中。摩洛西雖坦言「這筆交易發生的機率依然偏低」，但美媒專欄分析一針見血地指出，摩洛西向來消息靈通且發言極具分寸，他膽敢在公開轉播中點名這名勇士建隊基石，背後顯然代表勇士制服組在私下評估未來薪資結構與傷病風險時，已經不再將阿庫尼亞視為不可動搖的「絕對非賣品」。