曾以單季「41發全壘打、73次盜壘成功」震撼世界棒壇、強勢全票榮膺國家聯盟年度MVP的亞特蘭大勇士隊看板球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），如今竟赫然出現在交易傳聞中。美國知名體育媒體《Athlon Sports》拋出震撼彈，直指這位即將年滿29歲的超級巨星近年受困於嚴重膝傷，近三個賽季的出勤率慘跌至僅僅51.6%；加上《MLB Network》權威記者摩洛西（Jon Paul Morosi）日前罕見點名阿庫尼亞為潛在交易人選，讓這支國聯傳統豪門是否會狠心「賣掉隊魂」的討論瞬間引起熱議。
近3年缺陣近半數！左膝前十字韌帶斷裂重挫耐戰度
回顧阿庫尼亞的璀璨生涯，他在2018年登上大聯盟後便展現百年難得一見的運動天賦，更在2023年寫下歷史唯一的「40-70」神蹟，以滿票之姿君臨國聯MVP寶座。然而，無情的高頻傷病始終是他邁向歷史神殿的最大夢魘。生涯征戰大聯盟至今，阿庫尼亞竟然僅有2019年與2023年兩個賽季能夠完全健康。
這項隱患在2024年5月下旬徹底惡化，阿庫尼亞在跑壘時遭遇左膝前十字韌帶（ACL）完全撕裂的毀滅性重創，導致球季提前報銷；這也是他繼2021年右膝前十字韌帶斷裂後，雙膝雙雙經歷重大重建手術。《Athlon Sports》翻出殘酷的高階數據揭露：在過去三個賽季中，勇士隊打滿的486場例行賽裡，阿庫尼亞僅僅披掛上陣了251場，實質出勤率低至慘不忍睹的51.6%。每逢球隊力拚季後賽種子或季後賽的生死關頭，這位看板球星往往只能穿著便服坐在休息區乾著急。
打擊數據全面探底！長打消退、盜壘成功率跌破7成5
除了令人搖頭的出席率，阿庫尼亞在場上的統治力衰退更令制服組憂心忡忡。即將在今年休賽季年滿29歲的他，本季僅出賽107場，繳出打擊率.255、上壘率.345、進攻指數（OPS）.796、20支全壘打與55分打點。對於一名生涯曾有過多達5個賽季OPS輕鬆破.900的頂級強打而言，這樣的產能無疑遠遠低於預期。
更顯著的警訊來自於他的招牌快腿。由於膝傷反覆，阿庫尼亞本季在壘間的破壞力大幅萎縮，整季僅發動29次盜壘、勉強跑出21次成功，成功率跌至72.4%，完全無法重現過往肆虐對手投捕防線的恐怖壓迫感。
執行1700萬選項仍亮紅燈！名記直言：列入名單已暗藏玄機
在合約層面上，阿庫尼亞當年在2019年與勇士簽下的8年1億美元超值合約已正式走完。合約中包含2027與2028年的球團選擇權，勇士管理層日前已正式宣布執行2027年價值1700萬美元（約合新台幣5.4億元）的合約選項，這意味著他下個賽季將繼續受合約約束。
然而，大聯盟官方頻道《MLB Network》權威記者摩洛西近日在分析各隊休賽季重組戰略時，卻出人意料地將阿庫尼亞的名字擺進了「潛在交易候選名單」之中。摩洛西雖坦言「這筆交易發生的機率依然偏低」，但美媒專欄分析一針見血地指出，摩洛西向來消息靈通且發言極具分寸，他膽敢在公開轉播中點名這名勇士建隊基石，背後顯然代表勇士制服組在私下評估未來薪資結構與傷病風險時，已經不再將阿庫尼亞視為不可動搖的「絕對非賣品」。
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回顧阿庫尼亞的璀璨生涯，他在2018年登上大聯盟後便展現百年難得一見的運動天賦，更在2023年寫下歷史唯一的「40-70」神蹟，以滿票之姿君臨國聯MVP寶座。然而，無情的高頻傷病始終是他邁向歷史神殿的最大夢魘。生涯征戰大聯盟至今，阿庫尼亞竟然僅有2019年與2023年兩個賽季能夠完全健康。
這項隱患在2024年5月下旬徹底惡化，阿庫尼亞在跑壘時遭遇左膝前十字韌帶（ACL）完全撕裂的毀滅性重創，導致球季提前報銷；這也是他繼2021年右膝前十字韌帶斷裂後，雙膝雙雙經歷重大重建手術。《Athlon Sports》翻出殘酷的高階數據揭露：在過去三個賽季中，勇士隊打滿的486場例行賽裡，阿庫尼亞僅僅披掛上陣了251場，實質出勤率低至慘不忍睹的51.6%。每逢球隊力拚季後賽種子或季後賽的生死關頭，這位看板球星往往只能穿著便服坐在休息區乾著急。
除了令人搖頭的出席率，阿庫尼亞在場上的統治力衰退更令制服組憂心忡忡。即將在今年休賽季年滿29歲的他，本季僅出賽107場，繳出打擊率.255、上壘率.345、進攻指數（OPS）.796、20支全壘打與55分打點。對於一名生涯曾有過多達5個賽季OPS輕鬆破.900的頂級強打而言，這樣的產能無疑遠遠低於預期。
更顯著的警訊來自於他的招牌快腿。由於膝傷反覆，阿庫尼亞本季在壘間的破壞力大幅萎縮，整季僅發動29次盜壘、勉強跑出21次成功，成功率跌至72.4%，完全無法重現過往肆虐對手投捕防線的恐怖壓迫感。
執行1700萬選項仍亮紅燈！名記直言：列入名單已暗藏玄機
在合約層面上，阿庫尼亞當年在2019年與勇士簽下的8年1億美元超值合約已正式走完。合約中包含2027與2028年的球團選擇權，勇士管理層日前已正式宣布執行2027年價值1700萬美元（約合新台幣5.4億元）的合約選項，這意味著他下個賽季將繼續受合約約束。
然而，大聯盟官方頻道《MLB Network》權威記者摩洛西近日在分析各隊休賽季重組戰略時，卻出人意料地將阿庫尼亞的名字擺進了「潛在交易候選名單」之中。摩洛西雖坦言「這筆交易發生的機率依然偏低」，但美媒專欄分析一針見血地指出，摩洛西向來消息靈通且發言極具分寸，他膽敢在公開轉播中點名這名勇士建隊基石，背後顯然代表勇士制服組在私下評估未來薪資結構與傷病風險時，已經不再將阿庫尼亞視為不可動搖的「絕對非賣品」。