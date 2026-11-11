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隨著大聯盟休賽季自由球員（FA）市場正式開跑，本屆最大咖的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），正掀起一場足以改寫大聯盟投手合約天花板的金錢大戰！美國體育媒體《Roundtable》專欄記者史特拉伯（Don Struble）於日前撰文指出，史庫柏在自由市場上的最終簽約總額，預估將飆升至驚人的「9年4.25億美元（約合新台幣140億元）」。而全聯盟唯一在總薪資規模上壓過洛杉磯道奇的紐約大都會隊，如今正攜帶著最凶猛的銀彈儲備強勢殺入戰局。回顧史庫柏本賽季的戲劇性旅程，他在今年2月才剛與老東家底特律老虎達成1年3200萬美元的合約協議，隨後在季中交易截止日前，道奇球團不惜砸下農場多名頂級新秀，將這位正值巔峰的兩屆賽揚強投重磅帶到洛杉磯。道奇高層原本期望史庫柏加盟能帶隊衝擊歷史性「世界大賽三連霸」。然而，天不從人願，道奇先發輪值在下半季與季後賽接連拉警報，包括大谷翔平在內的投手群頻繁受到傷勢困擾，導致道奇最終在國聯冠軍賽（NLCS）抱憾中箭落馬。擋在道奇面前最大的攔路虎，正是紐約大都會隊。作為全大聯盟唯一在總薪資規模上凌駕道奇的超級富豪球團，大都會在剛結束的賽季中僅打出74勝88敗的慘澹戰績，連續兩年被屏除在季後賽窄門之外，高達數億美元的薪資投入與場上成果形成諷刺對比。正因如此，大都會老闆柯恩（Steve Cohen）對頂級王牌的渴望已達到近乎「孤注一擲」的瘋狂程度。大都會先發輪值本季防禦率全面亮紅燈，極度缺乏一名能在大場面力挽狂瀾的定海神針；而年僅29歲、具備頂級壓制力的史庫柏，無疑正是大都會重返爭冠行列的終極解答。專欄記者史特拉伯在報導中精闢分析，當前大聯盟勞資談判雖持續圍繞著「是否引進薪資上限」的角力風暴，但這項潛在政策絲毫無法撲滅兩大豪門的搶人野火：「即使未來大聯盟真的設立了薪資帽，迫使各隊在整體支出上進行大幅度緊縮，道奇與大都會也絕對不可能從史庫柏的爭奪戰中縮手後退。」由王牌超級經紀人波拉斯（Scott Boras）操刀的史庫柏，勢必會全力尋求一份超越傳統投手想像的超長保障約。從《The Athletic》先前預測的9年4.05億美元，到如今美媒直接喊上「9年4.25億美元」，史庫柏的合約總額不僅預計將超越山本由伸當年的12年3.25億美元紀錄，更將挑戰投手史上最高的年均薪（AAV）標竿。