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台北市議員秦慧珠因對台北市長蔣萬安施政多有指教，近期又和民進黨台北市長候選人沈伯洋比3號合照，引發藍營支持者當眾嗆「妳是綠的」，國民黨考紀會主委張雅屏也點名要她知所進退。秦慧珠昨開撕張雅屏，稱她是藍色寶血資深黨員有54年黨齡，張雅屏的年齡比她的黨齡還小4個月。秦慧珠昨在《新聞面對面》感慨稱，日前考紀會主委張雅屏在社群寫了文章，她好奇這代表黨中央旨意嗎？她上網去查，發現張雅屏年齡比她黨齡還小4個月，換句話說張雅屏還沒有降生在苦難的人世間時，秦慧珠已經是國民黨黨員了。秦慧珠說，選舉不是說組織部管提名、輔選、動員，文宣部管發言、宣傳，什麼時候本黨的選舉，文宣部沒發言、組織部沒動員、考紀會拿出一個大關刀、抬出虎頭鍘，由考紀會率先號令本黨的三軍，要去管全體黨員，要先砍人，古時候打仗，都會有帥令旗，比方說我們是屬於鄭麗文主席帶領的，古時候打仗一定甩出一個旗寫「鄭」，但現在很奇怪，不知為何本黨打仗，甩出一個旗叫什麼、叫「斬」。秦慧珠直言，斬在兩軍打仗時，不知斬對方還斬自己，後來才發現斬自己，「我們要台北安可、台北蔣萬安凍蒜，結果我們先要面臨被斬首行動，真的很感慨」。秦慧珠更長嘆一聲，引用元朝政治人物高明《琵琶記》所寫：「我本江心托明月，奈何明月照溝渠」，稱她要告訴自己，「我是愛本黨的，不以物喜、不以己悲，我還繼續會堅持做一個好的國民黨員，我是藍色寶血資深黨員有54年黨齡，可以得到本黨頒發一個獎狀殊堪嘉許的好黨員，我支持蔣萬安，但我加入333聯盟，加入李四川、江啟臣、柯志恩，因為我抽到3號。