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NBA波士頓塞爾提克2024年才剛奪下隊史第18座總冠軍，沒想到球團內部早已有人盤算拆解冠軍陣容，最終更將效力10年的奪冠功臣布朗（Jaylen Brown）交易至費城76人，讓雙方關係徹底破裂。據《波士頓環球報》揭露，綠衫軍高層早在封王後就因薪資膨脹、陣容老化等問題主張改組，籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）事後更坦承，球團早就知道「這一天遲早會到來」，揭開冠軍王朝短短兩年便走向解體的殘酷內幕。塞爾提克2024年奪冠時，布朗與塔圖姆的薪資約占團隊薪資上限47％，讓球團仍能在兩人身邊配置哈勒戴（Jrue Holiday）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福德（Al Horford）等高品質戰力。然而隨著兩份超級頂薪陸續生效，雙星薪資占比升至約70％。問題不只是豪華稅金額驚人，一旦長期停留在「第二層豪華稅線」之上，球隊還會受到交易薪資無法打包、未來首輪籤可能凍結等補強限制，想替核心增加深度將愈來愈困難。史蒂文斯事後坦言，球團早就知道這一天會到來，過去幾季之所以「把籌碼全部推上桌」，就是希望先換回一座冠軍。他也強調，即使塔圖姆沒有在2025年季後賽撕裂阿基里斯腱，球隊仍然必須做出艱難決定，傷勢只是讓改組方向更加明確。綠衫軍首先在2025年夏天拆解冠軍配角群，先後交易哈勒戴與波辛吉斯，霍福德及柯奈特（Luke Kornet）也在自由市場離隊。球團藉此退出第二層豪華稅區，避免繼續承受稅款與補強限制。但布朗在塔圖姆缺陣期間率隊打出東區第2，反而讓管理層面臨更困難的抉擇。塞爾提克最終判斷，兩名高使用率球星占據70％薪資上限，在現行規則下難以維持完整深度，因此將布朗送往76人，換回合約較短的喬治（Paul George）及多枚選秀權，保留後續操作空間。回首這段動盪歷程，波士頓塞爾提克絕非外界所嘲諷的「因為沒錢而被迫賣人」，更非因核心球員傷病而驚慌失措的病急亂投醫。這是一支頂級管理團隊在新版CBA極度打壓豪門球隊的現實下，所做出最冷靜、最理性但也最冷血的生存抉擇。史蒂文斯用兩年的時間證明：在現代NBA的工資帽規則下，「長盛不衰的永久王朝」早已不復存在。