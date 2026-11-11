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7-11雙11卡牌預購開跑！NBA球星卡2799元、有機會抽中親簽

▲Topps NBA籃球旗艦系列收藏卡收錄多款球星卡及特殊卡款，包括勇士隊Stephen Curry、尼克隊Jalen Brunson的親筆簽名卡，吸引籃球迷收藏。（圖／翻攝自Topps官網）

布丁狗30週年紀念卡登場！2300元、8500元兩種套組

▲布丁狗30週年紀念珍藏卡套組開放預購，售價2300元，內含卡盒、卡冊，並附贈限定卡片及卡套。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲布丁狗30週年紀念系列完蒐組售價8500元，包含5個卡盒、1本卡冊，另贈限定珍藏卡、卡套及大滑鼠墊等周邊。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

酷洛米珍藏卡2300元！女神異聞錄、BanG Dream!也加入預購

▲酷洛米第二彈珍藏卡套組售價2300元，以紫黑色系搭配甜點元素設計，包含卡盒、卡冊及限定贈品。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《女神異聞錄》30週年推出《Weiß Schwarz》卡牌擴充包，每盒1200元，內含80張隨機卡牌，收錄超過124種卡片款式。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《超時空輝耀姬！》推出《Weiß Schwarz》高級擴充包，每盒1080元，內含24張隨機卡牌，共有超過70種款式。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《BanG Dream!》夢限大MewType推出《Weiß Schwarz》卡牌擴充包，每盒1200元，內含80張隨機卡牌，共有超過100種款式。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

7-11 雙11卡牌怎麼預購？預購價格、取貨時間整理

7-ELEVEN 雙11除了推出一番賞99元優惠，今（11）日上午11時起還有一波卡牌預購活動，這次集結NBA球星卡、三麗鷗《布丁狗》30週年紀念卡、《酷洛米》珍藏卡，以及《女神異聞錄》、《BanG Dream!》等人氣動漫、遊戲卡牌。其中，NBA Topps 籃球旗艦系列收藏卡每盒2799元，有機會開出球星親筆簽名卡、球衣實物卡；布丁狗30週年紀念卡套組則推出2300元、8500元兩種選擇。《NOWNEWS今日新聞》以下整理7款商品預購價格、時間、內容及7-ELEVEN門市預購方式。7-ELEVEN 這次推出「2026-27 Topps NBA籃球旗艦系列收藏卡」，預購價格2799元，每盒包含12包卡牌，每包15張，總計180張。卡片收錄NBA球星卡、傳奇球星卡、限量編號平行卡，以及復古設計卡、特殊插卡等不同款式。最吸引球迷的，就是有機會開出球星親筆簽名卡、球衣實物卡等特殊收藏卡款。官方宣傳圖片也展示了 Michael Jordan、LeBron James、Stephen Curry 等人氣球星的卡片，對於喜歡蒐集NBA球星卡的玩家而言，具有收藏吸引力。這款商品預購時間為11月11日上午11時至11月22日晚間11時59分，預計11月19日中午12時起可至原預購門市取貨。由於卡片採隨機配置，並不保證每盒都能開出簽名卡或特定球星卡。三麗鷗人氣角色《布丁狗》迎來30週年，7-ELEVEN也推出兩款紀念收藏卡套組，主打30週年限定新繪插畫，包含布丁狗與好友們的慶生造型，整體以黃色、奶油色與甜點元素設計。首先是「布丁狗30週年紀念珍藏卡套組」，預購價格2300元，內容包含卡盒、卡冊，另外贈送 GF001卡與卡套。卡盒內含75張隨機卡牌及1張 PR001卡，卡冊則包含10張九宮格內頁、1張 PR002卡，適合想開始蒐集布丁狗紀念卡的粉絲。另一款「布丁狗30週年紀念系列完蒐組」預購價格8500元，商品內容包含5個卡盒及1本卡冊，另外贈送4張 GF001卡、3個卡套、2個卡磚、2張大滑鼠墊及1張限定珍藏卡。與單套版本相比，更適合想一次收集大量卡牌的收藏玩家。兩款商品均於11月11日上午11時開放預購，至12月8日結束，預計12月15日中午12時起開放原店取貨。喜歡三麗鷗另一位人氣角色酷洛米的粉絲，這次也有新商品可以收藏。「酷洛米第二彈珍藏卡套組」以紫色、黑色與粉色為主題，搭配酷洛米、蝴蝶及甜點元素設計，預購價格2300元。套組包含卡盒、卡冊，並贈送 GF001卡與卡套，卡盒內含75張隨機卡牌及1張 PR001卡，卡冊另有10張九宮格內頁與1張 PR002卡。預購時間為11月11日上午11時至12月8日，預計11月18日中午12時起原店取貨。另外，喜歡日本集換式卡牌遊戲的玩家，這次也能透過 7-ELEVEN 預購《Weiß Schwarz》系列卡牌。其中《Persona 30th Anniversary》以《女神異聞錄》系列30週年為主題，每盒1200元，內含80張隨機卡片，收錄超過124種卡片款式。《超時空輝耀姬！》高級擴充包每盒1080元，包含24張隨機卡片，共有超過70種款式；《BanG Dream!》「夢限大 MewType」擴充包則是1200元一盒，內含80張隨機卡片，共有超過100種款式，讓不同作品的粉絲都有收藏選擇。想購買這次卡牌商品的民眾，可以透過 7-ELEVEN 門市提供的兩種方式預購。第一種是將商品宣傳圖上的條碼或商品條碼顯示在手機螢幕上，交由門市店員刷條碼結帳，即可完成預購。第二種則是使用門市 ibon 機台，依序點選「寄件／購物」、「門市預購」、「依目錄選擇」、「IP周邊」、「肖像商品」，再選擇想購買的卡牌商品，依畫面指示完成操作及結帳。本次共有7款卡牌商品開放預購，依照系列、商品內容不同，價格從1080元至8500元不等，完整清單如下：📌 NBA 2026-27 Topps籃球旗艦系列收藏卡：2799元／盒📌 布丁狗30週年紀念珍藏卡套組：2300元／組📌 布丁狗30週年紀念系列完蒐組：8500元／組📌 酷洛米第二彈珍藏卡套組：2300元／組📌 Weiß Schwarz《Persona 30th Anniversary》卡牌擴充包：1200元／盒📌 Weiß Schwarz《超時空輝耀姬！》高級擴充包：1080元／盒📌 Weiß Schwarz《BanG Dream! 夢限大 MewType》卡牌擴充包：1200元／盒各款預購截止時間及取貨日期：📌 NBA Topps球星卡：11月22日23時59分截止，11月19日12時起取貨📌 布丁狗30週年兩款套組：12月8日截止，12月15日12時起取貨📌 酷洛米第二彈珍藏卡：12月8日截止，11月18日12時起取貨📌 Persona 30th Anniversary：11月22日23時59分截止，11月27日12時起取貨📌 超時空輝耀姬！：11月22日23時59分截止，12月18日12時起取貨📌 BanG Dream! 夢限大 MewType：11月22日23時59分截止，11月18日12時起取貨