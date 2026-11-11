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選戰倒數17天，中廣前董事長趙少康日前指出，藍營支持者陷入沉默螺旋，其中一個原因是支持藍營不光榮，國民黨自己要檢討。北市議員秦慧珠直言，剩18天找得回激情，但要找回光榮感有點困難，選戰是要分析去打的，先把激情找回來很重要，對於有人羞辱她稱看藍快垮投向綠，她也回擊稱這輩子參選12次當選10次， 她會觀察整個局勢、精準理解選舉。中廣前董事長趙少康日前指出，藍營支持者陷入沉默螺旋，其中一個原因是支持藍營不光榮，國民黨自己要檢討。北市議員秦慧珠直言，剩18天找得回激情，但要找回光榮感有點困難，選戰是要分析去打的，先把激情找回來很重要，就算覺得國民黨有些狀況、執政有問題，但還是挺國民黨，這樣的激情找回來很重要。秦慧珠表示，現在肯定是要把過去投國民黨、民眾黨、蔣萬安、黃珊珊的票兜攏起來，不要變成不投票族或投對方，動用感情、感覺、感受呼喚過去的光榮、交情、感情等一切情緒，光榮也要呼喚，可是18天把光榮找回來，她覺得有點困難，「選舉不要騙自己騙別人，選舉要很精準地分析、理解每次選舉，我也很精準理解選舉」。秦慧珠直言，自己參選過12次，當選10次，2次落選是立委，她要請教全國的政壇前輩，有比我參選過次數還多，現在還在選舉的請舉手，她可以參選12次還可以選舉，不是多了不起而是會觀察整個局勢，現在有人羞辱她，說看到國民黨快垮了靠到綠的那邊去，「不，當然不是，我的票，我還是要請藍軍支持，今天綠軍的票一票都不會投給我，一定精準投給民進黨，因為綠軍一輩子沒投秦慧珠，妳認為會18天突然轉向投給秦慧珠，我不存這種幻想。」