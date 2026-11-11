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美國10月CPI高於預期 通膨壓力持續

聯準會官員釋升息訊號 12月不排除一口氣升2碼

輝達暴跌逾5% AI股再成市場壓力來源

美國最新通膨數據高於市場預期，加上聯準會（Fed）官員暗示，12月可能一口氣升息2碼，引發投資人擔憂貨幣政策將進一步緊縮。美股週二（10日）三大指數全面收黑，其中AI晶片龍頭輝達（Nvidia）重挫逾5%，成為拖累大盤的主要因素。美國10年期公債殖利率也一度突破5%，反映市場對未來利率走勢的不安。道瓊工業指數週二下跌157.86點，跌幅0.30%，收在52,231.89點；標普500指數下跌0.38%，收在7,520.93點；那斯達克綜合指數則下跌0.74%，收在25,065.87點；費城半導體指數跌0.36%，報9,998.33點。台積電ADR（TSM）逆勢漲2.02％、收396.48美元。台指期夜盤跌0.29％、收42522點。根據CNBC報導，美國週二公布10月消費者物價指數（CPI），月增0.4%，高於道瓊調查經濟學家預估的0.3%。排除波動較大的食品及能源價格後，核心CPI月增0.3%，同樣高於市場預期的0.2%，顯示通膨壓力仍未明顯緩解。由於2025年美國政府停擺影響統計資料，這次報告未提供通膨年增率數據。通膨數據公布後，美國公債殖利率迅速攀升，其中10年期公債殖利率一度突破5%，隨後略微回落至5%以下。美國銀行資產管理公司（U.S. Bank Asset Management）全國投資策略師海因林（Tom Hainlin）指出，最新CPI數據顯示，美國通膨可能比市場原先預期更加頑固，持續時間也可能更長。除了通膨數據，美國聯準會理事華勒（Christopher Waller）的最新談話，也進一步加劇市場對升息的預期。華勒週二在倫敦發表演說時表示，考量通膨壓力持續存在，他認為聯準會很可能在12月升息，並不排除一次升息2碼，也就是0.5個百分點。他強調，升息的確切時間並非最重要的問題，關鍵在於確保必要的升息措施能在合理期間內落實。在通膨數據及華勒談話影響下，交易員目前幾乎篤定聯準會12月將升息，並認為存在小幅機率一次升息2碼。市場也預期，2027年至少還會再升息1碼。海因林分析，投資人開始擔心，聯準會明年可能需要採取比原先預期更積極的升息措施，以壓制持續高漲的物價。科技股方面，輝達週二股價重挫逾5%，拖累美股三大指數表現。輝達執行長黃仁勳週末承認與一名涉嫌中國間諜活動的人士有婚外情，引發市場關注，輝達股價也未能跟上週一科技股帶動的反彈行情。不過，相關事件對股價的實際影響程度仍難以確認。美股近期走勢相當震盪。標普500指數週一才創下4月以來最佳單日表現，週二便因通膨數據及升息疑慮回落。此外，民主黨在美國期中選舉大勝後，市場擔憂新政府政策可能拖慢AI資料中心建設，導致科技股承受賣壓。