東北季風持續影響台灣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（11）日清晨東北部已有零星降雨，本島平地最低溫以新竹關西13.4度最低。今日起東北季風逐漸減弱，白天氣溫逐步回升，周六全台晴朗穩定、白天偏熱；但周六晚間至周日另一波微弱東北風挾水氣通過，降雨範圍擴大到桃園以北、東半部，氣溫也略降，下周一後天氣再逐漸好轉。
今晨新竹關西13.4度！東北季風今起減弱
吳德榮表示，昨（10）日全台各地最高氣溫約22至26度，今晨東北部已出現零星降雨。截至今日凌晨4時52分，本島平地最低溫前三名依序為新竹縣關西鎮13.4度、嘉義縣義竹鄉及台東縣東河鄉14.2度，各地平地低溫約落在14至16度之間。
根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬，今日至周五（11日至13日）東北季風將逐步減弱。今日迎風面雲量仍偏多，明日及周五雲量則會減少，東半部仍有局部短暫雨機會；至於背風面的西半部，天氣大致晴朗穩定。
氣溫方面，今日白天起將逐日回升，但早晚仍有涼意，日夜溫差較明顯，外出可依照氣溫變化適時增減衣物。今日各地氣溫預測為北部15至23度、中部14至27度、南部16至29度、東部14至26度。
周六晴朗回暖！周日晚間又一波東北季風
最新模式預測，周六（14日）全台天氣穩定，各地大多晴朗，氣溫也會明顯上升，白天感受偏熱，早晚相對涼爽。
不過，周六晚間至周日（15日）將有另一波微弱東北風挾帶水氣通過，屆時氣溫略降，降雨範圍也會擴大。周日白天起至下周一（16日），天氣將逐漸好轉，僅東半部仍有局部短暫雨機會；下周二（17日）東北風減弱後，各地氣溫再度回升。
另外，氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號中度颱風「查帕卡」目前位於日本東南方海面，正加速朝東北東方向移動並逐漸遠離，即將轉變為溫帶氣旋。
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吳德榮表示，昨（10）日全台各地最高氣溫約22至26度，今晨東北部已出現零星降雨。截至今日凌晨4時52分，本島平地最低溫前三名依序為新竹縣關西鎮13.4度、嘉義縣義竹鄉及台東縣東河鄉14.2度，各地平地低溫約落在14至16度之間。
根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬，今日至周五（11日至13日）東北季風將逐步減弱。今日迎風面雲量仍偏多，明日及周五雲量則會減少，東半部仍有局部短暫雨機會；至於背風面的西半部，天氣大致晴朗穩定。
氣溫方面，今日白天起將逐日回升，但早晚仍有涼意，日夜溫差較明顯，外出可依照氣溫變化適時增減衣物。今日各地氣溫預測為北部15至23度、中部14至27度、南部16至29度、東部14至26度。
最新模式預測，周六（14日）全台天氣穩定，各地大多晴朗，氣溫也會明顯上升，白天感受偏熱，早晚相對涼爽。
不過，周六晚間至周日（15日）將有另一波微弱東北風挾帶水氣通過，屆時氣溫略降，降雨範圍也會擴大。周日白天起至下周一（16日），天氣將逐漸好轉，僅東半部仍有局部短暫雨機會；下周二（17日）東北風減弱後，各地氣溫再度回升。
另外，氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號中度颱風「查帕卡」目前位於日本東南方海面，正加速朝東北東方向移動並逐漸遠離，即將轉變為溫帶氣旋。