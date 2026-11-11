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▲郭台銘（左）與曾馨瑩（右）坐在台下看妞妞的表現，還一起為她鼓掌。（圖／翻攝自YouTube＠永齡基金會）

近日富邦小公主蔡承融未婚先孕的消息引發討論，富二代接班人動態備受關注。鴻海集團創辦人郭台銘的二女兒妞妞也不簡單，17歲的她今年獨立操辦第四屆「永齡銘馨盃」舞蹈大賽，不僅從頭到尾參與準備流程，還親自接待海外舞者與盯場，讓郭台銘感到驕傲。他為了一睹妞妞風采，當天也臨時改行程出席活動現場，與妻子曾馨瑩久違公開同框。妞妞曾多次參加媽媽曾馨瑩舉辦的「永齡銘馨盃」舞蹈大賽，今年她則決定擔任主理人，深度投入籌備工作。據《鏡週刊》報導，妞妞不僅從頭到尾參與所有計畫與流程，她還親自去邀請、接待海外舞者，活動當天也全程坐在台下盯場，17歲就能展現大將之風，讓郭董夫妻備感欣慰。據悉，郭董10月31日決賽當天，本來有其他行程，但他在活動開始前2小時，臨時決定到場，看看妞妞的表現，於是當天他才身穿紅衣、頭戴紅帽與曾馨瑩一起牽手入場。這是兩人自郭董爆出與女球友密會風波後，首次在台灣公開露面，因此妞妞也被視為促成父母和好的重要推手。當天曾馨瑩上台發表感言時，還特地提到郭台銘，稱讚他是偉大的人：「沒有他就沒有今天的銘馨盃，我要特別謝謝我的先生Terry！」郭台銘也隨即起身向台下眾人揮手致意，夫妻互動相當良好。此外，當天不少舞者都稱讚妞妞完全沒有距離感，不會擺千金架子，工作人員看到妞妞親力親為的做事，也都很感動，甚至有鴻海老員工稱讚她是「郭家幸運星」。而妞妞除了會跳舞、懂操辦活動外，學業成績也相當優秀，就讀台北美國學校的她，今年4月還赴美參加有「學生版奧運」美譽的FIRST機器人競賽（FRC）區域賽，與同學一起從零打造具備程式設計、機械與電控的工業級機器人，成功拿下「影響力大獎（Impact Award）」，令人佩服。現年76歲的郭台銘共有5名子女，他與第一任妻子林淑如生下長子郭守正與長女郭曉玲，2008年再婚曾馨瑩後，又生下次女郭曉如（妞妞）、次子郭守善、么女郭曉嬡。目前50歲的郭守正是三創數位董事長、48歲的郭曉玲擔任永齡基金會執行長，其他3個小孩則還在念書。