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蘇見信（信）昨（10）日出席《我們的藍調時光》記者會，透露拍戲期間曾碰上股票「3個漲停板」，心情好到不行，偏偏下午得演出生活不如意、想向初戀借錢的模樣，只能努力壓住嘴角。聊到26歲女兒小丸子的未來，他則展現開明爸爸態度，表示女兒想做什麼都可以，唯一要求竟是「不要讓我當阿公」，還笑喊：「我偶像欸！」改編自同名韓劇的《我們的藍調時光》，歷經120個工作天拍攝。鍾欣凌飾演在澎湖賣魚、擁有漁船的女強人鄭佳喜，原以為生活不缺什麼，卻被回鄉的初戀柯翰修攪亂心湖。信笑說，角色生活不順，想開口借錢卻說不出口，「其實內心是希望求包養」。戲外心情大好的他，得努力收起笑容才能入戲，幸好鍾欣凌總能及時拉他一把，「我只要稍微偏了、歪了，她就兩句話把我拉回來」，讓他直呼合作相當榮幸。鍾欣凌說，到了澎湖就自然融入角色，只想穿夾腳拖、吃花枝丸，再到海邊走走。她還真的遇見一位個性阿莎力的「在地鄭佳喜」，不只裝扮相似，連背包都一樣；另一位阿嬤「蘇姐」則帶著兒孫一家人在漁市場工作，讓她看見當地人的生活。就連起初不習慣的魚腥味，如今回想都成了美好記憶。信飾演生活不如意、回澎湖向初戀借錢的柯翰修，喜歡陽光與旅行的信，一聽到在澎湖拍攝就更想接演，自認是帶著度假的心情進劇組。沒想到拍到後半段，竟越來越不捨：「每天開拍就很想收工，可是真要收工又有種近鄉情怯的感覺。」至於被拿來與韓版車勝元比較，信笑說：「比輸了應該啊，比贏了算我運氣好啊！」鍾欣凌則坦言，韓版是她心中的「天花板」，但相信大家都已卯足全力，希望觀眾能看見台版的用心。聊到26歲女兒小丸子的未來，信表示，女兒目前沒有往演藝圈發展的打算，至於想做什麼，他也不會多加干涉，直言「她想幹嘛都行」。不過，這位開明爸爸還是有一項「但書」，突然笑喊：「不要讓我當阿公就好，其他都可以！」一想到自己可能升格當外公，他立刻搬出偶像身分抗議：「我當阿公？我偶像欸！」逗趣反應展現和舞台上不同的爸爸模樣。