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▲古天樂這雙運動鞋被指是和林淑茵的情侶鞋。（圖／翻攝自微博＠古天樂官方影迷會）

▲林淑茵演過多部鬼片、驚悚片，被封為香港「初代鬼后」。（圖／翻攝自百度百科）

56歲香港巨星古天樂的感情動態備受關注，他過去多次被傳早就結婚生子，近日則有眼尖網友發現，古天樂與「初代鬼后」林淑茵穿著同款不同色的運動鞋，讓粉絲不禁懷疑林淑茵就是他的祕婚對象。其實除了情侶鞋以外，兩人旅遊足跡也經常重疊，加上古天樂曾帶一名女子去看韓星G-Dragon演唱會，林淑茵當天就在差不多的視角拍下打卡照，讓粉絲覺得這兩人一定有密切往來。據港媒《香港01》報導，今年8月古天樂於紅館舉辦活動時，林淑茵曾低調現身支持，當時她身穿全黑服飾，腳踩一雙棗紅色的NIKE厚底跑鞋；沒想到事隔3個月，古天樂11月7日出席叱咤903籃球賽時，腳上也穿著同一雙鞋款，兩者只有顏色差別，古天樂的是黑紅配色，讓粉絲狂猜這就是他們的情侶鞋。Threads上更有網友將兩人穿運動鞋的照片拼在一起，笑說別以為低調秀恩愛就不會被發現，大家更紛紛熱議鞋子究竟是男方送禮還是女方所贈，直呼兩人這種隔空放閃的行為，讓人「甜到要得糖尿病」。至於為何一雙鞋就可以引發網友一系列腦補揣測，是因為古天樂與林淑茵早就傳緋聞多年，兩人自2019年起，多次在相近時段出現在成都、坎城、倫敦及越南等城市打卡，旅遊軌跡重疊率極高。另外，古天樂去年3月低調現身G-Dragon的演唱會時，身旁也有一名女子隨行，而林淑茵當天同樣去看演唱會，她拍照的視角被認為就是古天樂附近的位置，懷疑兩人根本是一起去看的。加上林淑茵還與古天樂多位圈內摯友有好交情，所以粉絲才會懷疑她就是與古天樂祕密結婚的「天王嫂」。林淑茵1999年拍攝驚悚片《人肉玩具》出道，後來又在恐怖電影《山村老屍》中，飾演被厲鬼附身的少女Biggie，清純甜美的外型讓她一砲而紅，之後她又陸續拍過《逆我者死》、《黑血》，都是驚悚、靈異題材的電影，因此林淑茵才獲得「初代鬼后」的封號。不過林淑茵後來就淡出演藝圈了，真實年紀並未公開。