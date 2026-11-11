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陳美鳳近日在《美鳳有約》訪問民進黨台北市議員候選人劉品妡與郭凡，兩人分別投入大安文山、松山信義選區。她事後透過社群分享相處感受，大讚兩人沒有浮誇的包裝，劉品妡俐落體貼，郭凡則沉穩又帶著誠懇的衝勁，讓她直呼：「兩個人眼神裡那份對土地、對生活的認真，真的很優質！」更笑說，看到充滿朝氣的兩名年輕人，感覺自己都跟著年輕起來。陳美鳳在貼文中表示，自己與人相處時，最喜歡看見每個人的「真」，也觀察到現在的年輕人都很有自己的見解。這次攝影棚來了充滿朝氣的劉品妡與郭凡，讓她不禁笑說，感覺連自己都跟著年輕起來。她形容，兩人不需要刻意表現，聊天時便能自然流露真誠，一打開話匣子，分享的都是生活中最實在的事情。比起外在包裝，這份坦率更讓她留下深刻印象。談到兩人各自的特質，陳美鳳稱讚劉品妡做事俐落，也懂得體貼別人；郭凡則給她沉穩的感受，同時帶著一股誠懇的衝勁。她從兩人眼神裡，看見對土地與生活的認真，也感受到把事情做好的執著與溫暖。陳美鳳認為，這些特質不必刻意展現，在互動中就能被看見。她也感性寫下：「認真生活、眼裡有光的人，走到哪裡都會自帶光芒。」陳美鳳同時曬出三人在攝影棚的合照，只見郭凡與劉品妡分別穿著淺藍、米色襯衫，坐在穿著黃色上衣的陳美鳳身旁，桌上擺滿料理，三人面帶笑容，氣氛輕鬆。她也不忘提醒觀眾，準時收看民視中午12點30分播出的《美鳳有約》，一起看看這次的交流。