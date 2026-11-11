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羅大佑轟執政黨 點名小野「晚節不保」

點名馬世芳 質疑「為了一口飯吃嗎？」

馬世芳引用羅大佑歌詞回應

呱吉怒嗆：先把《亞細亞的孤兒》排進中國演唱會歌單

72歲「音樂教父」羅大佑昨（10）日火力全開重批執政黨掌權後「人換了位置就換了腦袋」，更點名文化部長李遠、音樂人馬世芳，質疑台灣文化門檻降低、部分藝文工作者是否為政府補助而靠攏執政黨，甚至問馬世芳「你怎麼會變成那麼綠的呢？為了要一口飯吃嗎？」相關發言引發文化圈議論，馬世芳深夜引用羅大佑歌詞《我所不能瞭解的事》回應；前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑則直接開嗆，羅大佑先把《亞細亞的孤兒》放進中國演唱會歌單，再來談台灣沒有言論自由。羅大佑昨上《飛碟早餐》談及近期政治情勢，對行政院不副署法案等爭議表達強烈不滿，批評民進黨過去爭取言論自由，如今取得權力後卻讓部分民眾不敢發聲。他也呼籲民眾不要沉默，應在選舉中踴躍投票。之後羅大佑話鋒轉向文化界，直接點名昔日好友李遠「要晚節不保了耶」。他回憶自己與李遠、吳念真等人在1970年代投入創作時，即使寫歌、出書，也不敢輕易自稱「文化人」，認為文化累積需要長年專業薰陶與社會歷練，並批評部分創作者只投入數年、靠政府補助就自稱文化人，導致他所認為的文化門檻與整體水準下降。羅大佑隨後又把矛頭指向音樂評論人馬世芳，直問：「你怎麼會變成那麼綠的呢？為了要一口飯吃嗎？」並感嘆台灣音樂環境今不如昔，認為過去台灣流行音樂並不比韓國差，如今大型場館常由韓國藝人登台，本土音樂人反而在其他場域演出，還反問「有什麼歌詞值得留下來20年的？」藉此批評他眼中的台灣音樂現況。羅大佑也強調，音樂人不能被收買，必須有自己的「GUTS」與對抗精神，創作者不能因環境改變就選擇沉默，並呼籲民眾為下一代思考、勇於表達立場。而在被羅大佑點名後，馬世芳昨發文僅引用羅大佑歌曲《我所不能瞭解的事》的歌詞回應：「如果沒有繽紛的色彩，只有分明的黑白」、「攤開我雙手，問問我自己，到底是怎麼回事？」等句，並在後來的貼文中提到自己「不求官、不爭權、不靠政黨吃飯」。而羅大佑發言也引發文化圈議論。其中，呱吉指出，如果藝文工作者真的是為了錢，「就會去中國」，認為台灣政府提供的音樂補助金額有限，做一張專輯甚至可能還需要創作者自己貼錢。呱吉並表示，目前華語音樂市場中，赴中國巡演的商業利益更大，他並不反對藝人赴中國發展，但質疑有人在中國市場獲利後，又回頭指責留在台灣的創作者是「為了賺錢才討好政府」。他更直接喊話羅大佑，先把經典歌曲《亞細亞的孤兒》排進中國演唱會歌單，「然後在演唱會中場 real talk一下，再跟我說台灣沒有言論自由」。此外，中國民運人士王丹也評論，執政黨本來就可以被批評，但羅大佑以激烈字眼批評政治人物，反而與其自稱重視「文化人」標準的說法形成反差；學者沈榮欽則形容「羅大佑是藝術家，不是思想家」，認為他過去能把憤怒轉化成音樂作品，但如今直接轉為政治論述，所引發的效果已大不相同。