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▲雙十一購物節，蝦皮購物下單選擇7-11取貨，前25萬名贈送琥珀小葉奶茶。（圖／翻攝自蝦皮）

▲蝦皮購物下單選擇全家取貨，前1萬名贈送拿鐵。（圖／翻攝自蝦皮）

▲雙十一購物節蝦皮購物下單選擇萊爾富取貨，贈送買一送一優惠券。（圖／翻攝自官網）

雙11購物節今（11）日登場，7-11、全家、萊爾富聯手蝦皮推出取件優惠，只要在11月11日於蝦皮購物下單，並且選擇超商取貨，完成訂單未退貨，全家前一萬名送熱拿鐵；7-11則是請喝熱琥珀小葉奶茶25萬份，萊爾富有買一送一咖啡優惠券，數量有限送完為止。11月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，贈送「熱琥珀小葉奶茶」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為12月11日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至12月17日23:59。全家於11月11日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為12月11日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至12月17日23:59。11月11日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單，選擇萊爾富取貨服務，並完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得重乳拿鐵買一送一。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為12月11日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至12月17日23:59。