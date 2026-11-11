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NBA波士頓塞爾提克隊今（11）日作客費城76人隊主場，昔日綠衫軍招牌「雙探花」同場廝殺。賽前兩隊熱身致意時，塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）主動上前拍了拍布朗（Jaylen Brown）試圖擊掌打招呼，沒想到布朗只是自顧自地在指尖轉球、連頭都沒轉直接冷漠無視。這場宿敵對決在尚未跳球前就已經瀰漫著劍拔弩張的緊張氣氛。根據轉播畫面，賽前球員在場邊熱身時，塔圖姆帶著致意示好走向布朗身旁，伸出手拍了拍布朗的胸；然而布朗全程面無表情，右手食指不斷旋轉著籃球，眼神完全沒有看向迎面而來的塔圖姆，直接將前搭檔徹底當成空氣。根據《費城詢問報》記者卡林（Ky Carlin）報導，在賽前球員介紹環節時，只要現場廣播念到塔圖姆的名字，全場76人球迷便爆發震耳欲聾的漫天噓聲，並齊聲高喊「你真爛（SUCKS）」，聲量比過往任何一場例行賽都更為刺耳；開賽後塔圖姆只要一觸球，主場便噓聲大作。比賽正式開打後，布朗更是將心中的怒火全數轉化為充滿侵略性的肢體動作。首節一開局布朗就主動扛起防守塔圖姆的重任，兩人一對位布朗便毫不客氣地狠狠推了塔圖姆一把。隨後布朗在防守端完成漂亮抄截，前場形成極具優勢的2打1快攻反擊，然而眼看隊友已有空檔，布朗卻絲毫沒有傳球意圖，宛如帶著情緒般強行起跳衝撞防守球員，直接將站定位的前隊友懷特（Derrick White）狠狠撞翻在地，裁判哨音立刻響起，無情吹判布朗進攻犯規。