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選戰倒數不到20天，國民黨新北市長候選人李四川近日來找侯友宜與朱立倫接連車輪戰掃街，蘇巧慧被問是否雙方都要搶打團體戰？她說，說到團體戰的話，在週末有總統賴清德、前總統蔡英文、副總統蕭美琴與市長陳其邁等，都會來出席「慧聚繁星」造勢活動，非常多前輩、好朋友都會一起來幫她與新北隊加油，希望能在新北一起閃耀。李四川近日來找黨內大咖車輪戰掃街，蘇巧慧表示，如果說到團體戰，其實這週末，在週末有總統賴清德、前總統蔡英文、副總統蕭美琴與市長陳其邁等，都會來新莊、中和、汐止舉辦「慧聚繁星」造勢活動，也有非常多的前輩、好朋友都會一起來幫她與幫新北隊加油，希望能在新北一起閃耀。蘇巧慧也說，更特別的不只是這些黨內的前輩，甚至是今晚還有創作者之夜，非常高興有這樣的活動，因為這次的選戰當中，可以看到有這麼多的網友還有創作者，不管是手作、繪圖，寫詞等，大家都把自己的創意，以及對城市的想像拿出來，今天晚上就希望把這些力量聚合在一起，讓這些年輕的新力量可以一起來對新北市有更多的想像。