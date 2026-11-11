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秦慧珠泛綠聲量暴增5倍 受藍營內部批評反創造新觀眾

秦慧珠早點出綠熱藍冷 恐已看懂洋流選票價值？

從沈伯洋合照到光顧洋流店 遭藍營質疑卻獲泛綠關注

觀看數仍不等於選票

「洋流」影響可能超越市長選戰

2026台北市長選戰進入最後倒數，國民黨市議員秦慧珠近期與民進黨參選人沈伯洋合照、前往支持「洋流」水餃店，引發藍營支持者不滿，卻意外獲得泛綠關注！粉專《聲量看政治》今（11）日指出，數據顯示秦慧珠在泛綠頻道的直播觀看數，從11月7日約1700人次暴增至10日的8500人次，短短4天增加到原本的5倍，泛藍與泛紅頻道卻沒有同步出現明顯高峰。他認為，這背後恐怕不只是國民黨內鬨，也可能反映一位熟悉台北市地方政治的老將，正在重新評估這場選舉的政治風向。《聲量看政治》今發文指出，根據有影儀表板近10日的直播觀看數，秦慧珠從7日開始，泛綠頻道突然出現約1700人次，8日增加至4500人次，9日維持相近水準，到了10日更一口氣衝上8500人次。相對地，泛紅頻道在7日出現約1100人次後大致持平，泛藍頻道也沒有明顯高峰。他分析，秦慧珠聲量暴增，主要來自與沈伯洋合照、遭國民黨質疑，以及光顧又一村水餃店的新聞，讓原本只是國民黨內部的選戰爭議，變成政治包容、政黨忠誠，以及不同立場能否正常交流的話題。《聲量看政治》提到，秦慧珠5日接受《新聞面對面》訪問時，公開指出綠營支持者是真心喜歡沈伯洋，認為他的選戰方式創新、符合年輕人的口味，因此綠營士氣高昂。相對地，她批評蔣萬安至今沒有走遍松山信義區的傳統市場，甚至連夫人石舫亘都比他勤跑地方。他認為，秦慧珠長期經營松山信義區，熟悉地方組織、市場拜票與傳統藍營選民的投票習慣，當她公開承認洋流的選戰熱度，「至少說明她已經意識到，過去依靠政黨基本盤與地方組織的選舉模式，可能正在面臨新的競爭。」《聲量看政治》進一步指出，2022年松山信義區市議員選舉，秦慧珠獲得17103票，在9席當選議員中排名第7，與第10名落選者的14686票，相差只有2417票。他認為，「秦慧珠未必想要變綠，而是可能已經看出洋流的選票價值」，若能維持原本藍營基本盤，再爭取部分跨陣營支持，額外增加的選票可能成為連任助力。《聲量看政治》回顧，秦慧珠與沈伯洋同台討論市政時，2人因候選人號次都是3號，合照時一起比出3號手勢，引發藍營支持者不滿。秦慧珠隨後澄清，自己支持的是5號蔣萬安，並沒有支持沈伯洋。不過，秦慧珠9日陪同蔣萬安在捷運大安站發送安心貼紙時，竟遭現場支持者質疑「妳不是綠的嗎？」當天晚上，她又前往支持洋流的水餃店，排隊買水餃、與店家合照。店家事後公開肯定秦慧珠，甚至向不願支持民進黨的松山信義區選民推薦她。《聲量看政治》認為，「國民黨越質疑秦慧珠，泛綠頻道與媒體反而越有理由報導她」，讓更多原本不認識她的選民開始注意她。不過，他也強調，「目前沒有證據可以證明，秦慧珠這些行為是事先規劃的跨黨派吸票策略」。《聲量看政治》指出，秦慧珠已公開表態支持蔣萬安，國民黨內部卻仍不斷質疑她的政治立場，甚至國民黨主席鄭麗文也公開質問，選情如此緊繃，秦慧珠怎麼可以面帶微笑看著沈伯洋？他分析，當政黨感受到外部競爭威脅，就容易要求內部成員維持高度一致，甚至把正常交流、不同意見視為政治立場不夠堅定。但這種要求如果不斷提高，反而可能讓政治人物成為被排斥的對象。《聲量看政治》也提到，沈伯洋公開替秦慧珠說話，強調她是一位願意就事論事的議員，不應因正常討論市政就被貼上政治標籤；蔣萬安則以沒有特別注意到，以及現在應該團結作為回應。他認為，未來可能出現有人市長支持沈伯洋，議員卻投給秦慧珠的分裂投票現象，但也提醒，秦慧珠可能因此失去部分深藍選民的信任，「觀看數不等於支持度，更不能直接換算成選票」。《聲量看政治》最後指出，「秦慧珠未必想要加入洋流，但她可能已經看懂，洋流不只是一場市長選舉的支持運動，也可能是一批正在重新決定自己選票要投給誰的台北市民。」他認為，未來真正受到洋流影響的，恐怕不只是蔣萬安的市長選情，還包括國民黨地方政治人物如何重新面對自己的選民。