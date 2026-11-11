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▲梁洛施重回演藝圈，凍齡模樣讓觀眾驚呼。（圖／翻攝自微博@梁洛施）

▲梁洛施（右）和46歲導演男友馬浴柯大方同台。（圖／翻攝自微博）

▲不少人直呼梁洛施實在美得誇張，敢愛敢恨的性格也讓人佩服。（圖／翻攝自微博@梁洛施）

港星梁洛施外型高冷亮眼，12歲就踏入演藝圈從事模特兒工作，而她最著名的莫過於和香港首富之子李澤楷的感情糾葛，梁洛施19歲拍《神鬼傳奇3》時透過楊紫瓊牽線認識了李澤楷，即便兩人相差22歲，依舊天雷勾動地火，外傳李澤楷付了2億港幣（約台幣8億）幫她跟英皇娛樂解約，梁洛施更是連生3子，本以為離當少奶奶的日子不遠，沒想到3年後梁洛施就發表分手聲明。梁洛施曾說，李澤楷是很有錢，但她也想活得有底氣，且李澤楷女人緣太好，她接受不了。大家都知道，梁洛施替李澤楷生了3個兒子，最後仍沒嫁進豪門，但許多人忘記，其實這段感情是相差22歲的父女戀，當年19歲的梁洛施認識了41歲的李澤楷，她曾表示，當時沒有任何原因「就是愛他」也不理會外界輿論和母親勸告，以為李澤楷就是他的摯愛，「這是我的選擇，我沒後悔，我一但選擇就繼續做，他是很富有，但是我沒想，我愛他就是愛他，就這麼簡單，外面的聲音就...寫得很複雜。」梁洛施更透過律師事務所致函英皇娛樂，表示自己無意履行合約，李澤楷花了2億元港幣幫她解約離開娛樂圈，2009年，21歲的梁洛施在加拿大生下一子，隔年再於美國誕下一對雙胞胎兒子。本以為她會嫁進李家當少奶奶，沒想到2011年，梁洛施發表聲明跟李澤楷分手，「踏入2011年，我本人亦走進人生的一個新階段。我和李澤楷先生分手了。我們曾經擁有一段美好歲月，我們的孩子會共同撫養。他們健康快樂地成長，是我倆的共同目標。藉此聲明，望能結束外界對我們無休止的猜想、臆度。」當年傳言李澤楷給梁洛施18億元台幣的分手費，還被貼上「豪門棄婦」標籤，不過梁洛施2年前登上《魯豫有約》回應此事，堅定否認，「之前都已經講過了，不是事實。」她也在快40歲的時候重返娛樂圈，梁洛施並不後悔為了李澤楷息影，她很渴望能有自己的家庭，若人生重來還是會做一樣的選擇，至於當年為什麼分手？梁洛施說，「他太受女人歡迎，我接受不了。」直言自己也想活得有底氣。今年六月，梁洛施現身上海國際影展，認愛46歲導演男友馬浴柯，兩人牽著手步上星光紅毯，瞬間成為鎂光燈焦點，馬浴柯來自甘肅蘭州，童星出身，曾在《天龍八部》、《掃毒》中有演出，據悉兩人是合作《重生2》結緣，2023年開始交往，還曾被拍到帶孩子一同出遊。