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台股上周五一度崩跌快3800點，周跌5510點，從最高點更已跌超過1萬點，跌幅超過2成，也讓國安基金決議進場護盤，亦是第10次進場護盤，台股本周也止跌反彈，至於國安基金要護盤多久？有沒有討論到什麼程度會退場？財政部長莊翠雲今（11）日在立法院財政委員會表示，國安基金幕僚們會密切關注股市狀態，何時退場也要考慮市場情況，並經國安基金委員會討論決議，才會做相關退場作業。對於外界質疑國安基金進場是選舉考量？莊翠雲說明，國安基金進場護盤要符合一定條件，根據「國安基金設置及管理條例」第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」的情形。由於美國期中選舉結果，加深AI投資疑慮，莊翠雲指出，台股上周五（11月6日）開盤跌近3800點，盤中最低來到37837點，也是近期最低點，最後收在39701點，但距離今年度高點49968點，下跌10267點，跌幅20.55%，而且外資持續賣超，顯示市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定性仍高，國安基金管理委員會當日下午召開臨時會，經討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。不過，也有立委關切國安基金要護盤多久？何時會退場？莊翠雲說，國安基金幕僚們會密切關注整個股市狀態，視情況做相關處置因應。至於什麼時候退場，當然，最後考慮整個情勢情況，要退場也要經國安基金委員會討論，有共識決議後才做相關退場作業。