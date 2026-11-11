入秋以來明顯降溫才剛過去，下一波冷空氣又有跡象接近台灣。前中央氣象局長鄭明典在臉書發文表示，下周三（18日）日本海可能有強烈低壓發展，低壓西側北風將把冷空氣往南推，台灣恐再迎沿海強風及全台降溫，低溫甚至可能比近期這波更低。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，下周中旬另一波強東北風南下，冷空氣強度不容小覷。
下周三強冷空氣再襲全台！鄭明典示警：比這波更強
鄭明典在臉書表示，冬季日本海附近若有低壓形成，低壓西側的北風會將冷空氣往南帶，台灣也容易受到影響，常出現低溫天氣。
鄭明典指出，目前還未進入冬季，台灣周邊海溫仍高，但預計下周三（18日）日本海可能出現強烈低壓，屆時沿海風勢增強，全台氣溫也可能明顯下滑，冷的程度甚至可能超過剛過去的這波冷空氣。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分析，這兩天是入秋以來體感最明顯的一波降溫，這周後段氣溫將短暫回升，但下一次較大幅度的天氣轉變，預計要等到下周中旬，屆時強東北風南下，冷空氣強度不輸近期這波大降溫。
12日起逐漸回暖！氣象署：周末水氣增加、北東部有雨
中央氣象署預報，明（12）日起東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升，各地早晚仍稍有涼意。各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島則有零星短暫雨。
周五（13日）東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區為零星降雨，其餘地區多雲到晴。周六、周日（14日、15日）水氣增多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區也可能出現零星降雨，其他地區則以多雲為主。
下周一（16日）天氣再度好轉，各地大多多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫雨，午後山區留意局部陣雨；下周二（17日）鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部轉涼，北部與東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。
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鄭明典在臉書表示，冬季日本海附近若有低壓形成，低壓西側的北風會將冷空氣往南帶，台灣也容易受到影響，常出現低溫天氣。
鄭明典指出，目前還未進入冬季，台灣周邊海溫仍高，但預計下周三（18日）日本海可能出現強烈低壓，屆時沿海風勢增強，全台氣溫也可能明顯下滑，冷的程度甚至可能超過剛過去的這波冷空氣。
12日起逐漸回暖！氣象署：周末水氣增加、北東部有雨
中央氣象署預報，明（12）日起東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升，各地早晚仍稍有涼意。各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島則有零星短暫雨。
周五（13日）東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區為零星降雨，其餘地區多雲到晴。周六、周日（14日、15日）水氣增多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區也可能出現零星降雨，其他地區則以多雲為主。
下周一（16日）天氣再度好轉，各地大多多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫雨，午後山區留意局部陣雨；下周二（17日）鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部轉涼，北部與東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。