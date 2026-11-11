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台灣助瓜國推癌症醫院、機場現代化 盼智庫返國續挺台政策

瓜地馬拉重要智庫學者一行9人應我國政府邀請，於今（2026）年11月8日至12日來台訪問，外交部政務次長陳明祺於昨（10）日午宴款待，表達誠摯歡迎並與訪團一行就台灣與瓜地馬拉雙邊關係、民主發展及區域安全等議題廣泛地交換意見。陳明祺表示，外交部目前積極推動「總合外交」及「榮邦計畫」，台灣協助瓜國推動興建癌症醫院、身障中心、財政部備援資料中心、首都國際機場現代化、半導體人才培訓等多項合作計畫，不僅回應瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）對推動國家發展建設的期盼，也嘉惠瓜國人民福祉。此外，外交部長林佳龍近期才剛率領包括台灣企業及「美台商業協會」（USTBC）代表訪問瓜地馬拉，尋求與瓜國創造更多投資及經貿合作機會，這些都說明台灣是瓜地馬拉值得信賴的合作夥伴。訪團此行除可深化台瓜智庫交流，以及瞭解我國所面臨的脅迫及安全挑戰外，更期盼訪賓於返國後持續向瓜國政府提供支持台灣的政策建言，共創雙方互惠共榮，厚植兩國情誼。訪團代表卡菈科莎（María Isabel Carrascosa Coll）致詞則表示，台灣與瓜地馬拉兩國邦誼超過90年，這份珍貴情誼不僅體現在兩國人民間的信任及密切交流，也從台瓜多項裨益人民福祉的合作計畫得到印證；本次訪團成員分屬瓜國不同智庫，有著多元觀點及背景，相信此行將深入瞭解台灣政經現況，將我國發展經驗及決策、教育及研究強項，以及創新與創業精神帶回瓜地馬拉，作為推動創造瓜國人民就業及改善民生的重要參考，同時也將為傳承台瓜長久緊密邦誼貢獻心力。瓜地馬拉智庫學者團一行訪台期間將拜會交通部、國家發展委員會、大陸委員會、國立政治大學選舉研究中心、國立中山大學、財團法人台灣智庫，以及參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心、台北捷運行控中心、財團法人工業技術研究院、國立故宮博物院及台北101大樓等經文設施，有助深化對我國瞭解及印象，也將作為厚實台灣與瓜地馬拉92年歷久彌堅邦誼的重要友人。