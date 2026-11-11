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AI泡沫恐成真正威脅 教授：黃仁勳留任也難避免

輝達單日市值蒸發11兆元 10月以來已縮水逾40兆

肯定黃仁勳經營能力 但預言未來兩年不好過

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，對象更被懷疑與中國情報機構有關，引發國家安全疑慮，也讓輝達股價承受賣壓。隨著外界開始討論黃仁勳的去留，耶魯大學管理學院教授穆昆達（Gautam Mukunda）認為，現在或許是黃仁勳考慮退休的適當時機，但真正值得擔憂的並非他的私生活爭議，而是人工智慧（AI）投資熱潮可能降溫，輝達未來幾年恐面臨更嚴峻的市場挑戰。根據美國財經媒體《MarketWatch》報導，穆昆達指出，黃仁勳若繼續擔任執行長，未來數年可能必須花費數千小時與律師討論，處理婚外情風波衍生的法律及監管問題。與其耗費大量時間應對爭議，他認為黃仁勳或許可以考慮退休。不過，穆昆達強調，決定輝達未來發展的關鍵，並不是黃仁勳能否挺過醜聞，而是AI產業的投資前景。他分析，過去輝達大致避開AI市場的逆風，但未來幾年可能難以繼續置身事外。如果AI技術最終實現市場期待的巨大潛力，輝達股票仍可能是投資人參與AI產業成長的重要標的。反之，若目前的AI投資熱潮已形成泡沫，甚至開始破裂，輝達股價恐面臨重大損失，而這與黃仁勳的婚外情爭議並無直接關係。隨著婚外情及中國間諜疑雲延燒，輝達股價9日重挫，單日市值蒸發約3500億美元（約新台幣11.2兆元）。穆昆達指出，這筆損失已超過美國絕大多數上市公司的個別市值。事實上，在醜聞曝光前，輝達市值自10月初以來便已縮水約1.3兆美元（約新台幣41.6兆元），反映市場對AI相關投資前景的疑慮並非始於這次風波。穆昆達也認為，即使黃仁勳離職後輝達仍能持續營運，公司市值恐怕也難以維持目前水準，意味著輝達的股價高峰可能已經過去。儘管建議黃仁勳考慮退休，穆昆達強調，這並非質疑他的經營能力。他認為黃仁勳多年來領導輝達的表現相當卓越，外界不應因為個人醜聞，就低估他對公司的貢獻。穆昆達表示，黃仁勳已年過60歲，或許可以選擇享受更多個人生活，而不是繼續承擔接下來的法律、監管及市場壓力。他預期，無論未來兩年局勢如何發展，黃仁勳與輝達都可能面臨一段艱難時期。至於輝達能否延續AI熱潮帶來的成長，最終仍取決於產業需求與投資能否持續，而非單靠黃仁勳個人的去留。