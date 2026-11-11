雙11購物節好好犒賞自己，PlayStation 的「雙11狂歡購限時特惠」活動，從2026年10月30日展開後，今明兩天（11月11日至11月12日）是最後期限，本次雙11優惠，共有《漫威金剛狼》、《羊蹄山戰鬼》等19款遊戲降價，不少大作千元有找，周邊包括手把、耳機等設備，也各有折扣，《NOWNEWS今日新聞》有整理 PlayStation 的雙11優惠內容。

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PS5周邊最高折1200元　無線耳機、控制器限時特價

PlayStation 表示，本次雙11優惠，DualSense 無線控制器折價300元，多款顏色優惠價為2080元起，高階款DualSense Edge 則有 450元折扣；PULSE Elite無線耳機組享有高達1200元折價，特價3380元；此外，Pulse Explore耳塞式耳機特價4080元，PS VR2控制器充電座也降至680元。

▲《跑車浪漫旅7》本次雙11優惠售價下殺至890元。（圖／PlayStation 提供）
▲《跑車浪漫旅7》本次雙11優惠售價下殺至890元。（圖／PlayStation 提供）
PS5熱門大作最低890元　雙11優惠限時開跑

精選PS5熱門大作方面，《漫威蜘蛛人2》、《浪人崛起》、《劍星》與《跑車浪漫旅7》售價均下殺至890元。《Death Stranding 2: On The Beach》、《漫威鬥魂》、《沙羅週期》優惠價為1248元，而最新的《漫威金鋼狼》特價1509元。

PlayStation 提醒， 雙11狂歡購最後期限是11月12日，優惠商品於全台指定授權零售商銷售，實際售價與供貨情況依各店家為準，由於特價周邊與實體遊戲數量有限，售完即止。

PS5遊戲

建議售價

優惠價
MLB The Show 26 NTD 2,090 NTD 890
Death Stranding 2: On The Beach NTD 2,090 NTD 1,248
宇宙機器人 NTD 1,809 NTD 1,248
Until Dawn NTD 1,809 NTD 890
Marvel’s Spider-Man 2 NTD 2,090 NTD 890
浪人崛起 普通版 NTD 2,090 NTD 890
劍星™ NTD 2,090 NTD 890
跑車浪漫旅 7 NTD 2,090 NTD 890
仁王 完全版 NTD 2,090 NTD 590
失落之魂 NTD 1,790 NTD 590
沙羅週期 NTD 2,090 NTD 1,248
羊蹄山戰鬼 完全版 NTD 2,098 NTD 1,509
漫威鬥魂 NTD 1,809 NTD 1,248
Horizon Zero Dawn重製版 NTD 1,509 NTD 590
The Last of Us Part II Remastered NTD 1,509 NTD 890
PS5 地平線 西域禁地 完全版 NTD 1,809 NTD 1,248
God of War Ragnarök普通版 NTD 2,090 NTD 890
漫威金鋼狼 NTD 2,098 NTD 1,509
The Last of Us Part I 普通版 NTD 2,090 NTD 890

周邊設備

建議售價

優惠價

DualSense™無線控制器 - 白

NTD 2,380

NTD 2,080

DualSense™無線控制器 - 午夜黑

NTD 2,380

NTD 2,080

DualSense™無線控制器 - 星塵紅

NTD 2,380

NTD 2,080

DualSense™無線控制器 - 深灰迷彩

NTD 2,380

NTD 2,080

DualSense™無線控制器 - 電音紅

NTD 2,580

NTD 2,280

DualSense™無線控制器 - 混音綠

NTD 2,580

NTD 2,280

DualSense™無線控制器 - 韻律藍

NTD 2,580

NTD 2,280

DualSense無線控制器 –經典藍特別版

NTD 2,702

NTD 2,402

DualSense Edge™無線控制器 - 午夜黑

NTD 6,680

NTD 6,230

DualSense Edge™無線控制器 - 白

NTD 6,680

NTD 6,230

Pulse Explore™無線耳塞式耳機 - 午夜黑

NTD 4,980

NTD 4,080

Pulse Explore™無線耳塞式耳機組 - 白

NTD 4,980

NTD 4,080

PULSE Elite™無線耳機組 - 午夜黑

NTD 4,580

NTD 3,380

PULSE Elite™無線耳機組 - 白

NTD 4,580

NTD 3,380

Access™控制器

NTD 2,960

NTD 2,060

PlayStation VR2 Sense控制器充電座
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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。