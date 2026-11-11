PlayStation 表示，本次雙11優惠，DualSense 無線控制器折價300元，多款顏色優惠價為2080元起，高階款DualSense Edge 則有 450元折扣；PULSE Elite無線耳機組享有高達1200元折價，特價3380元；此外，Pulse Explore耳塞式耳機特價4080元，PS VR2控制器充電座也降至680元。
精選PS5熱門大作方面，《漫威蜘蛛人2》、《浪人崛起》、《劍星》與《跑車浪漫旅7》售價均下殺至890元。《Death Stranding 2: On The Beach》、《漫威鬥魂》、《沙羅週期》優惠價為1248元，而最新的《漫威金鋼狼》特價1509元。
PlayStation 提醒， 雙11狂歡購最後期限是11月12日，優惠商品於全台指定授權零售商銷售，實際售價與供貨情況依各店家為準，由於特價周邊與實體遊戲數量有限，售完即止。
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PS5遊戲
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建議售價
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優惠價
|MLB The Show 26
|NTD 2,090
|NTD 890
|Death Stranding 2: On The Beach
|NTD 2,090
|NTD 1,248
|宇宙機器人
|NTD 1,809
|NTD 1,248
|Until Dawn
|NTD 1,809
|NTD 890
|Marvel’s Spider-Man 2
|NTD 2,090
|NTD 890
|浪人崛起 普通版
|NTD 2,090
|NTD 890
|劍星™
|NTD 2,090
|NTD 890
|跑車浪漫旅 7
|NTD 2,090
|NTD 890
|仁王 完全版
|NTD 2,090
|NTD 590
|失落之魂
|NTD 1,790
|NTD 590
|沙羅週期
|NTD 2,090
|NTD 1,248
|羊蹄山戰鬼 完全版
|NTD 2,098
|NTD 1,509
|漫威鬥魂
|NTD 1,809
|NTD 1,248
|Horizon Zero Dawn重製版
|NTD 1,509
|NTD 590
|The Last of Us Part II Remastered
|NTD 1,509
|NTD 890
|PS5 地平線 西域禁地 完全版
|NTD 1,809
|NTD 1,248
|God of War Ragnarök普通版
|NTD 2,090
|NTD 890
|漫威金鋼狼
|NTD 2,098
|NTD 1,509
|The Last of Us Part I 普通版
|NTD 2,090
|NTD 890
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周邊設備
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建議售價
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優惠價
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DualSense™無線控制器 - 白
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NTD 2,380
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NTD 2,080
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DualSense™無線控制器 - 午夜黑
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NTD 2,380
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NTD 2,080
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DualSense™無線控制器 - 星塵紅
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NTD 2,380
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NTD 2,080
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DualSense™無線控制器 - 深灰迷彩
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NTD 2,380
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NTD 2,080
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DualSense™無線控制器 - 電音紅
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NTD 2,580
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NTD 2,280
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DualSense™無線控制器 - 混音綠
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NTD 2,580
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NTD 2,280
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DualSense™無線控制器 - 韻律藍
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NTD 2,580
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NTD 2,280
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DualSense無線控制器 –經典藍特別版
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NTD 2,702
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NTD 2,402
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DualSense Edge™無線控制器 - 午夜黑
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NTD 6,680
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NTD 6,230
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DualSense Edge™無線控制器 - 白
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NTD 6,680
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NTD 6,230
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Pulse Explore™無線耳塞式耳機 - 午夜黑
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NTD 4,980
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NTD 4,080
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Pulse Explore™無線耳塞式耳機組 - 白
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NTD 4,980
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NTD 4,080
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PULSE Elite™無線耳機組 - 午夜黑
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NTD 4,580
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NTD 3,380
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PULSE Elite™無線耳機組 - 白
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NTD 4,580
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NTD 3,380
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Access™控制器
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NTD 2,960
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NTD 2,060
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PlayStation VR2 Sense控制器充電座