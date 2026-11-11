統一集團回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「無法置評，秉持一貫的態度，對於任何可能的投資機會，都願意審慎評估。」

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▲統一企業董事長羅智先。（圖╱記者林汪靜攝）

統一集團回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「我們對此訊息無法置評，秉持一貫的態度，對於任何可能的投資機會，都願意審慎評估，對於任何企業整合都會採取高品質標準來檢視各個面向，只有當這個投資具有策略意義以及對股東能夠產生具有意義的價值，我們才會進行相關作業。任何的企業整合投資都會經過審慎嚴格的評估以及董事會的充分討論。」