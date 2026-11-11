根據路透社報導，台灣統一企業傳出正與香港怡和集團（Jardine Matheson）深入談判，擬以約4億美元（約新台幣131億元），收購其旗下肯德基（KFC）與必勝客（Pizza Hut）的特許經營亞洲餐飲業務，雙方最快有望於今年底前達成協議。統一集團回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「無法置評，秉持一貫的態度，對於任何可能的投資機會，都願意審慎評估。」而台灣肯德基、必勝客則暫無回應。
路透社昨（10）日引述兩位知情人士消息，報導台灣食品零售龍頭統一企業正洽購香港怡和集團，旗下肯德基、必勝客在多個亞洲市場的特許經營權，透露這場潛在交易估值約4億美元（約新台幣131億元），並已進入深入談判階段。
外媒過去報導，怡和集團曾指出，香港消費市場降溫及受通縮壓力影響，民眾消費態度轉趨保守，連帶衝擊餐飲業。怡和擬為重新配置資本、聚焦核心業務發展，可能評估出售旗下餐飲業務。
統一集團回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「我們對此訊息無法置評，秉持一貫的態度，對於任何可能的投資機會，都願意審慎評估，對於任何企業整合都會採取高品質標準來檢視各個面向，只有當這個投資具有策略意義以及對股東能夠產生具有意義的價值，我們才會進行相關作業。任何的企業整合投資都會經過審慎嚴格的評估以及董事會的充分討論。」
《NOWNEWS今日新聞》詢問台灣肯德基、必勝客，截稿前暫無回應。
據了解，怡和餐飲集團總部位於香港，掌握台灣、香港、澳門、緬甸及越南等5個亞洲市場，經營約1000家肯德基與必勝客門市、另包括香港外帶披薩連鎖品牌PHD，整體員工規模約25000人。
過去路透社也曾報導，凱雷集團、百勝中國等業者，也都對這項業務表達興趣。
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外媒過去報導，怡和集團曾指出，香港消費市場降溫及受通縮壓力影響，民眾消費態度轉趨保守，連帶衝擊餐飲業。怡和擬為重新配置資本、聚焦核心業務發展，可能評估出售旗下餐飲業務。
《NOWNEWS今日新聞》詢問台灣肯德基、必勝客，截稿前暫無回應。
據了解，怡和餐飲集團總部位於香港，掌握台灣、香港、澳門、緬甸及越南等5個亞洲市場，經營約1000家肯德基與必勝客門市、另包括香港外帶披薩連鎖品牌PHD，整體員工規模約25000人。
過去路透社也曾報導，凱雷集團、百勝中國等業者，也都對這項業務表達興趣。