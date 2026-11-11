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衛福部原訂11月11日起調整長照資訊系統登入機制，要求使用者改採自然人憑證或健保卡等實體卡證驗證，不過考量地方政府及長照服務單位仍需要時間準備設備、教育訓練及作業流程，昨（10）日宣布延後至12月1日實施。究竟新制有哪些改變？哪些人會受到影響？外勤照服員又該如何登入？《NOWnews》整理5大QA帶讀者一次了解。原訂11月11日實施，經衛福部考量地方政府及長照服務提供單位的實務作業需求，宣布從延至12月1日起實施，以利準備及銜接。延後主要是讓相關單位有更多時間準備讀卡設備、人員教育訓練及資訊系統作業流程。新制將強化使用者身分驗證，改採自然人憑證或健保卡等實體卡證登入，不再僅依原有登入方式進行身分確認。衛福部推動新制，主要是希望提升資訊安全，避免個案資料遭到不當存取，保障長照服務使用者的個人資料。主要涉及使用長照資訊系統的相關人員及單位，包括地方政府長照業務承辦人員、長照機構及相關服務人員。不過，各系統的適用對象、登入權限及實際操作方式，仍應以衛福部正式公告及各系統規範為準。居服員、個案管理人員可能需要外出訪視及執行服務，若登入系統必須使用實體卡證，是否需要攜帶讀卡設備、能否透過手機完成身分驗證，都會影響實際工作流程。目前仍需向衛福部確認外勤人員的具體登入方式，以及是否提供其他替代驗證機制。新制上路後，長照資訊系統將強化身分驗證，改採自然人憑證或健保卡等實體卡證登入。至於原有帳號、密碼是否仍可搭配新制使用，以及是否設有過渡期或其他替代登入方式，仍須以衛福部及各系統正式操作公告為準。使用者可留意所屬機構及地方政府後續通知，提前確認憑證及設備是否準備完成，避免新制上路後影響日常作業。