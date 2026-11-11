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全美棒球記者協會（BBWAA）於台灣時間今（11）日正式揭曉2026年大聯盟年度最佳總教練（Manager of the Year）得主！國家聯盟由密爾瓦基釀酒人隊67歲鐵血教頭墨菲（Pat Murphy）強勢奪魁，一舉改寫大聯盟自1983年設立該獎項以來的43年神話，成為！美國聯盟方面，則由率領芝加哥白襪隊上演大聯盟百年奇蹟、從百敗深淵狂飆外卡門票的少帥維納布爾（Will Venable）力壓群雄拿下殊榮。國聯共有30名BBWAA會員參與投票，墨菲獲得20張第一名、7張第二名及3張第三名選票，以124分高居第一，也是唯一出現在全部30張選票上的教頭。勇士總教練懷斯（Walt Weiss）獲得7張第一名票、累積86分排名第二。墨菲成為史上第10位至少3度贏得年度最佳教頭的人物，但過去從未有人連續3年獲獎。先前僅有勇士名帥考克斯（Bobby Cox）、光芒總教練凱許（Kevin Cash）及守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）曾完成二連霸。年度最佳教頭選票在季後賽開打前便已繳交，因此釀酒人隨後先後淘汰教士、道奇及光芒，拿下隊史首座世界大賽冠軍，並未計入本次評選。換言之，墨菲單靠例行賽103勝及小市場球隊的穩定表現，就已獲得壓倒性肯定。釀酒人是大聯盟市場規模最小的球隊之一，團隊薪資也只位於聯盟後半段，卻連續兩季拿下大聯盟最佳戰績。墨菲在有限資源下整合陣容、牛棚及年輕球員，成為他連續獲獎的最大原因。墨菲獲獎時正在醫院接受髖關節置換手術後的休養，仍躺在病床上接受MLB Network訪問。他將於11月28日年滿68歲，卻在執教生涯後段接連締造個人及球隊歷史。美國聯盟最佳教練的角逐同樣精彩絕倫。白襪隊少帥維納布爾拿下15張第一名選票、11張第二名選票，以總分111分力克坦帕灣光芒名帥凱許的98分；季中臨危接手波士頓紅襪打出佳績的代理教頭崔西（Chad Tracy）則以47分名列第三。維納布爾寫下的劇本堪稱好萊塢等級。芝加哥白襪隊在2024與2025賽季接連吞下慘不忍睹的百敗賽季（2025年僅60勝102敗）；然而在維納布爾接手重組後，本季白襪戰績暴衝至84勝78敗，足足多拿了24場勝仗，一舉搶下美聯外卡席位。這項壯舉讓白襪成為。維納布爾不僅成為繼1983年拉魯薩（Tony La Russa）、1990年托柏格（Jeff Torborg）、1993年拉蒙特（Gene Lamont）、2000年曼紐爾（Jerry Manuel）以及2005年吉恩（Ozzie Guillén）之後，白襪隊史第6位獲此大獎的名帥，更終結了芝加哥南區長達21年的教頭獎荒。