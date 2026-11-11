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陸客來台觀光掀爭議 移民署：有辱國格可拒發許可

一名中國大陸網友近日在社群平台Threads發文，來台觀光時，因飯店訂房單出現「中國台灣」字樣，竟被要求重新提供去除「矮化」文字的訂房單，甚至還須親筆寫下「尊重台灣為主權獨立之國家、兩岸互不隸屬」等文字，讓該名網友傻眼反問「旅個行要這樣嗎？」引發外界熱議。對此，移民署長林宏恩今（11）日回應，相關個案將持續精進遣詞用字，避免引發不必要的誤會。據了解，該名網友在Threads貼出來台觀光入境許可的補件通知截圖，內容顯示，因訂房資料出現「中國台灣」字樣，遭要求重新提供訂房證明，並須另外簽署涉及台灣主權及兩岸關係的聲明，讓外界質疑，來台旅遊是否有必要進行政治表態，甚至引發違憲疑慮。對此，林宏恩受訪時表示，台灣歡迎世界各國觀光客來台旅遊，但仍須遵守我國相關法規。依據《兩岸條例》及《觀光許可辦法》規定，若涉及「有辱國格尊嚴」情形，主管機關可不予許可或予以退證。至於此次個案，林宏恩強調，將針對相關遣詞用字持續精進，避免引發不必要的誤會。