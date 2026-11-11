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▲川普曝黃仁勳「非常痛苦」 預告習近平恐當面問外遇共諜案（圖／路透社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，外遇對象又疑涉中國間諜，風波越演越烈，各種「陰謀論」也開始在網路上流傳。港媒《香港01》刊出評論，形容「斬殺」黃仁勳是美國政治惡鬥的具象化；中國官媒《環球時報》直指這是「政治獵巫」；網路上更有說法認為，美國想把晶片產業拉回本土，只要黃仁勳的影響力歸零，市場就能重新洗牌，鴻海等台廠將被迫赴美設廠、啟動「B計畫」。不過綜觀目前的公開資訊，沒有任何重量級專家或名人為「晶片回流陰謀論」背書，這套說法和事實也有明顯矛盾。美國11月3日舉行期中選舉，民主黨一舉拿下參眾兩院，川普政府後半任期面臨「跛腳」局面。《香港01》評論文章認為，黃仁勳之所以8日主動「自曝」外遇，是被國會逼到牆角。共和黨3位眾議院委員會主席選在選後隔天聯名要求他18日出席閉門簡報，時間正好卡在輝達17日發布季度財報之後，讓他無法用「財報靜默期」推辭。文章點出一個反常現象：率先發難的不是民主黨，而是共和黨。作者認為，共和黨在失去國會前急著「切割」，不便直接清算川普，就把矛頭轉向與川普政府關係密切、又有華裔身分標籤的黃仁勳，藉此搶占國安高地，同時趕在民主黨主導新國會之前先定調調查方向。文章也提到，AI產業路線已成黨爭核心：川普主張放鬆管制、加速擴建算力；民主黨則較重視能源消耗、社會成本與安全風險，可能藉由聽證會收緊科技巨頭。中國官媒《環球時報》9日發表評論，標題直接質問「調查黃仁勳是反間諜，還是政治獵巫？」。文章指控美國政客藉機限制AI晶片對中出口、挑戰川普的AI政策，也質疑相關報導大量依賴匿名消息來源，甚至暗示黃仁勳的華裔身分是遭懷疑的原因之一。華東師範大學國際關係與地區發展研究院院長陳弘也指控，美國議員是在拿指控當作加強科技限制的理由。不過《新聞週刊》（Newsweek）指出，這些說法都沒有提出任何證據，證明有人刻意策劃這起事件。最接近「陰謀論」的重量級說法，來自台灣資深半導體分析師陸行之。據《Investing.com》轉述，陸行之認為這起醜聞是「在對的時機被引爆的雷管」，讓華府得以推進黃仁勳過去遊說擋下的三個目標：削弱他反對對中晶片制裁的聲音、撤回H200對中出口許可並堵住東南亞走私管道，以及把輝達納入更嚴格的國安監管。但要注意的是，陸行之的論點聚焦在「對中出口管制」，。撰文的市場分析師英尼斯（Stephen Innes）也直言，刻意爆料的說法「只是一種理論，不是已證實的事實」，這些內幕也可能只是一般的調查報導挖出來的。陸行之另外在社群發文提醒，前一天美股看起來像是資金從輝達流向其他科技巨頭。如果黃仁勳因私德下台，整個供應鏈的發展與競爭格局都可能大幅改變，AMD、Google及其供應鏈可能受惠，「對台灣不利」。「美國要斬殺黃仁勳，才能逼台廠赴美」這套說法，最大的問題在於時間順序完全相反：：輝達宣布4年內在美國打造價值5000億美元的AI基礎設施，這是黃仁勳親自拍板的計畫，台積電、鴻海、緯創等合作夥伴共同參與。：鴻海在德州休士頓已有6座廠，與輝達合作的AI伺服器廠還導入人形機器人，生產GB300伺服器，另外在威斯康辛、俄亥俄、加州等州也有布局。：緯創沃斯堡D1廠今年7月啟用、D2廠明年下半年投產；緯穎艾爾帕索新廠9月開幕；英業達、仁寶今年也陸續在當地量產。換句話說，台灣伺服器供應鏈赴美設廠早就在黃仁勳主導下大舉展開，並不是要等他「影響力歸零」才會發生。台廠目前面臨的真正變數，反而是民主黨拿下德州後的能源與AI政策走向。一家AI伺服器大廠表示，民主黨對AI發展較保守，會持續觀察新任州長的動向，但「建廠進度不變」。研華財務長陳清熙也認為，美國AI基建主要由私人企業推動，政策不會立即大幅轉向。相較於陰謀論，市場更關心的是台廠對輝達的依賴程度。彭博社統計，京元電子營收約36%來自輝達，曝險程度在亞洲夥伴中最高，緯創約21%、台積電約19%。《聯合報》分析指出，若美方加強「認識客戶」（KYC）與晶片最終用途追蹤，台廠的合規成本可能上升；而黃仁勳一旦換人，台灣高層與他多年建立的合作默契也將面臨考驗。金仁寶集團總裁許勝雄則對此相當淡定，他表示對黃仁勳的狀況不太擔心，「台灣供應鏈韌性很好，所以沒有問題，請大家放心」。整體來看，「黃仁勳風波遭政治利用」這個說法，確實有港媒、中國官媒和台灣分析師提出，論點集中在對中出口管制與美國黨爭。至於「美國刻意斬殺黃仁勳，逼晶片回流、讓鴻海被迫赴美」，目前查不到任何重量級專家或名人公開支持，也和黃仁勳本人一路推動「美國製造」的事實互相矛盾。黃仁勳能否度過這次危機，關鍵仍在17日財報與18日國會閉門簡報。