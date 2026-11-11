我是廣告 請繼續往下閱讀

半導體供應鏈在地化趨勢持續延伸至關鍵材料，電子特殊氣體廠兆捷科技（6959）積極擴大自主製造布局，2027年自製氣體營收占比目標提高至30%至35%，並規劃透過銅鑼、高雄橋頭雙廠擴充產能。兆捷2026年前三季氣體業務營收達5.34億元，年增逾3成，今（11）日下午將舉行上市前業績發表會，說明產業布局、財務業務狀況及未來發展規劃。兆捷成立於2016年，主要供應半導體及面板製程使用的電子特殊氣體，產品涵蓋離子植入、薄膜沉積、蝕刻及清潔等應用。公司表示，自製高階植入氣體已切入國際一線半導體客戶先進製程供應鏈，薄膜沉積用矽甲烷（SiH₄）則自2026年10月起供應面板大廠，逐步擴大自製產品的商業化應用。財務表現方面，兆捷2026年前三季合併營收5億3,448.7萬元，營業毛利6,362.1萬元，營業損失1億2,000.1萬元，稅後淨損1億1,150.1萬元，每股淨損2.85元。不過，第三季單季稅後淨損約82萬元，已接近損益兩平。公司表示，受惠客戶拉貨及新品出貨，全年營運力拚損益兩平。在新產品進度方面，兆捷自製氟系清潔氣體已陸續完成國際記憶體大廠驗證，預計2027年第一季開始出貨。由於清潔氣體為公司目前主要營收來源之一，未來若能由代理銷售轉為自製供應，可望提高自製產品營收比重，並改善產品組合。兆捷指出，目前自製產品約占氣體營收3成，目標2027年提高至30%至35%，未來3至4年進一步朝6成以上邁進。公司看好高附加價值自製氣體逐步放量，將成為未來營運成長的重要動能；不過，實際效益仍須觀察客戶認證進度、量產規模及產品毛利率變化。產能布局方面，兆捷持續擴充苗栗銅鑼廠，高階前驅氣體產線預計2027年完成建置並送交客戶認證；蝕刻氣體產線則已完成建置，後續將進入認證程序，預期2028年起逐步量產。公司另已取得高雄橋頭科學園區土地，規劃建立南北雙生產基地，橋頭廠投產時程及實際產能仍有待後續確認。兆捷已於2026年9月15日獲證交所董事會通過創新板上市案，預計12月上旬掛牌，並將在今（11）日下午將舉行上市前業績發表會，說明產業布局、財務業務狀況及未來發展規劃。對兆捷而言，半導體特殊氣體國產化不只是擴大本土供應來源，更重要的是能否將多年研發及客戶認證成果，轉化為穩定的自製產品出貨與獲利。後續除了追蹤自製氣體營收占比，也須觀察新產線投資成本、客戶導入速度及營業利益改善情形，才能檢視國產化布局對公司營運的實