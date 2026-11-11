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嫌犯全面認罪求和解 矢板明夫：案件關乎民主社會能否自由發聲

印太戰略智庫執行長矢板明夫今年7月6日在台中遭香港黑幫成員廖港發毆打，台中地方法院昨（10）日開庭審理，廖港發當庭全面認罪，並透過律師表達和解意願，法院改採簡式審判程序，預定12月3日宣判。不過，矢板明夫拒絕接受和解，強調「不能接受賠償金，換取施暴者獲得輕判」，認為這起案件不只是個人遭受傷害，更涉及民主社會的言論自由。矢板明夫昨發文指出，檢方起訴書揭露，這不是普通的街頭衝突，而是一起「有組織、有計畫、有報酬的跨境暴力事件」，目的是在台灣社會製造「寒蟬效應」，達到「殺一儆百」的效果。檢方調查，廖港發為香港黑幫「和勝和」成員，這次有多人分工來台踩點、監視及把風，最後由廖港發動手，約定報酬為港幣10萬元。針對拒絕和解的原因，矢板明夫表示，「拒絕和香港黑道成員和解，是一件有風險的事情。不是因為我特別勇敢，而是我認為，不能接受賠償金，換取施暴者獲得輕判。」他強調，「這件事早已不只是對我個人的傷害案件，而是關係到台灣、以及所有民主社會，每一個人能不能自由說話、批評政治，而不必擔心遭到跨境暴力的迫害。」矢板明夫更指出，「如果有人可以花錢僱用黑幫，讓不同意見的人閉嘴，而犯罪者最後只要付錢就能輕易脫身，那麼，恐怕會出現很多新的被害者。」他也提到，中國國台辦發言人陳斌華先前曾聲稱，這只是因「義憤」發生的普通、偶發治安事件，認為此次嫌犯全面認罪及檢方揭露的犯罪事實，「無疑重重打臉了國台辦的說法」，並呼籲各界共同捍衛台灣的民主自由。