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目前台鐵雖然開放長者購票五折優惠，部分縣市也提供一定額度點數讓65歲以上長者可以搭乘交通運具，不過，長者目前使用敬老卡搭台鐵僅能搭乘自由座。上周立委關切敬老卡搭乘台鐵對號座一事，不過當時衛福部、交通部尚未達成共識。台鐵公司董事長鄭光遠指出，目標明年底可以全台上線實施，敬老卡購買對號座。立法院交委會今審查台鐵公司等預算。立委洪孟楷質詢時關切敬老卡搭乘雙鐵購買對號座等議題，他表示，不需要斥資鉅額經費，只要在購票櫃台增設讀卡機、改善相關設備，就能讓長者使用敬老卡購買對號座，不僅可以大幅提升使用滿意度，更有機會帶動跨縣市移動、促進國旅。交通部長陳世凱表示，這項措施涉及社會福利政策，上週與衛福部尚未達成共識，目前已與衛福部協商完成，預期推動速度將加快。鄭光遠補充，內部已開始準備招標作業，預計今年底完成招標，後續進行施工，希望明年底正式實施，並考量系統整合，採全線一次性上路。另外，高鐵在2027年新車上線後，評估是否納入敬老卡購買對號座一事？台灣高鐵董事長史哲表示，將依照部長指示進一步研議。