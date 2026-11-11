我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨考紀會主委張雅屏日前點名中廣前董事長趙少康、市議員秦慧珠，稱若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退，引發兩人強烈反彈，秦慧珠昨更直言，張雅屏的年紀比她黨齡還小。張雅屏今（11）日再度發文，稱輔選各盡其力，催票先認清票源，把拜票時迎上的笑臉，都當成一定出門投票給自己，票數往往會算錯，更說參與政黨，是認同理念還是需要選票才想到黨？要用黨的招牌爭選票，就要對共同的規矩負責，公眾人物心口是否一致，世人心中自有一把尺。張雅屏說，輔選方式百百種。知名度高的站台，有人脈的拜會請託，有財力的依法捐助，有專業的提供策略。有人出人、有錢出錢，各盡其力。跑場子、做分析、串人脈，都有功能。沙場老將、帳內軍師以及準備糧草的幕僚各司其職，方能穩扎穩打贏得勝選。張雅屏認為，催票的目標很清楚，得先找到支持者在哪裡？投票日願意出門投票？團隊有沒有辨識、聯繫到？選民辨識要分清支持傾向、投票可能與可說服程度。把拜票時迎上的笑臉，都當成一定出門投票給自己，票數往往會算錯。張雅屏說，政治人物參與政黨，是認同共同理念，還是只在需要選票時才想到黨？來意不同，願不願承擔共同規矩，也會反映在言行上。選情會變，人情會變，黨紀仍須循事證、按程序，對所有人用同一套標準。要用黨的招牌爭選票，就要對共同的規矩負責。公眾人物心口是否一致，在當今時代凡走過必留下痕跡，世人心中自有一把尺