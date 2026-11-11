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▲王仁甫（左）當年承諾會照顧季芹（右）一輩子，如今夫妻倆攜手走過近20年，是演藝圈中知名的模範夫妻。（圖／臉書＠王仁甫和季芹永遠的芹仁）

女星未婚生子新聞並非罕見，藝人季芹2006年爆出未婚懷孕，當時王仁甫正處於5566事業巔峰期，卻仍扛起責任召開記者會坦承當爸，並承諾會照顧母女一輩子，甚至願意為了家庭放棄演藝圈，深情模樣至今仍讓許多人印象深刻；如今他與季芹攜手走過近20年，成為圈內知名的模範夫妻，夫妻倆更成功教出一對優秀兒女。演藝圈未婚生子的話題向來引人關注，然而有些人選擇不認、有些人則負起爸媽的責任。5566成員王仁甫當年與季芹秘戀多年，2006年季芹爆出未婚懷孕，不過當時王仁甫正值演藝事業最高峰，消息曝光後引發不少反彈與酸民攻擊。面對外界壓力，王仁甫並沒有因此退縮，反而召開記者會承認當爸。王仁甫在記者會上態度堅定說：「我覺得一個女孩子，她可以在家裡3個月不出門，對我來講我大概這輩子，沒有什麼可以回饋給她的。」承諾會盡一切努力讓母女得到幸福，而王仁甫當時也對於未婚生女一事向大眾道歉，「身為一個公眾人物，不應該做不良示範。」並於女兒出生後隨即與季芹登記結婚，兩人在2009年於關島完成婚禮。不過王仁甫未婚生子一事，經紀人孫德榮起初十分不諒解，在節目上直言：「哪有當紅明星未婚生子，剛開始我也不贊成他們兩個在一起。」由於當時偶像團體成員公開戀情、未婚生子屬於演藝圈禁忌，因此在季芹懷孕期間，孫德榮更警告王仁甫：「如果懷孕期間被媒體拍到，我就把季芹送（去）美國。」不過，最後王仁甫與季芹結婚時，孫德榮包出100萬紅包祝福兩人。如今，王仁甫信守當年的承諾，與季芹攜手走過近20年，夫妻倆至今仍相當甜蜜，常常公開放閃，日前王仁甫奪下金鐘獎時，台上也公開向季芹表達感謝，夫妻倆也成功教出一對優秀兒女。