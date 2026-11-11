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跨界颱風來了 佩納估周五出現

▲中太平洋的佩納颶風會跨越國際換日線移入西北太平洋，變成佩納颱風。（圖／賈新興提供）

周六鋒面通過全台轉雨 下周三又有新鋒面接力

▲周六中午將有一波鋒面通過，全台降雨機率都會提升，特別是台中以南的降雨較為明顯。（圖／賈新興提供）

2波東北季風 下周三北台灣低溫探15度

▲下周三開始，東北季風強度偏強，各地將迎來一波大幅度降溫。（圖／賈新興提供）

氣象專家賈新興表示，周五（11月13日）前後中太平洋颶風佩納將跨越國際換日線，進入西北太平洋成為新颱風，但對台灣沒有直接影響；周六（11月14日）中午則有鋒面通過，全台降雨機率提高，雨勢持續至周日（11月15日）上午。下周三（11月18日）還有另一波鋒面接力，加上東北季風增強，北台灣低溫恐下探15至16度，未來天氣變化相當明顯。賈新興指出，目前在中太平洋有一個跨界颶風佩納（Pena），預計在周五前後，佩納颶風會跨越國際換日線移入西北太平洋，變成佩納颱風，不過路徑對台灣無直接影響；另外查帕卡颱風也已經往東北遠離，並持續減弱。賈新興提及，周五之前降雨偏少，主要是東半部局部降雨，其他地區多雲到晴，但周六中午將有一波鋒面通過，全台降雨機率都會提升，特別是台中以南的降雨較為明顯，雨勢持續影響至周日上午，周末若有外出行程，務必提前安排雨備。下周一、下周二（11月16日至11月17日）主要受東南風影響，東半部仍會有局部降雨，下周三又會有新一波鋒面影響台灣，預期各地水氣會再增多，實際降雨情況還有待觀察。氣溫方面，賈新興說明，未來10天會有2波東北季風增強，時間都落在鋒面通過之後，本周末各地約有2度的降溫，不過冷空氣還不算太強，真正大幅度降溫的時間，預估從下周三開始，東北季風強度偏強，北台灣普遍會出現15至16度左右的低溫，甚至更低。針對中長期氣候預測，賈新興提及，歐洲傳統模式（IFS）和歐洲AI模式（AIFS）兩大模型給出了截然不同的劇本，歐洲傳統模式預測太平洋高壓異常強勢，甚至一路西伸直接籠罩在台灣上空，把北方冷空氣與水氣全數擋在外面。但歐洲AI模式完全相反，預測冷空氣偏強。