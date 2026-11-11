我是廣告 請繼續往下閱讀

九合一選舉進入倒數階段，尋求連任的台北市長蔣萬安宣布，將於明日起正式請假投入選戰。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（11）日受訪時宣布，他明天也會開始請假，希望更有時間勤走基層、好好打選戰。沈伯洋上午在立法院受訪時表示，蔣市長之前說要在11月12日，也就是明天開始請假，他這邊也是亦步亦趨，應該在明天會開始請假。他說，實質上就是一個星期，因為選前一週立法院這邊是沒有會的，希望用這樣的方式，讓他有更多的時間能勤走基層、好好打這場選戰。針對立法院長韓國瑜預計在13日率全體國民黨立委，與蔣萬安合體召開記者會，替蔣萬安14日的「安心台北大遊行」造勢；另外，蔣萬安將合體網紅「館長」，相關舉動引起外界關注。沈伯洋認為，這對蔣市長來講，做很多的事是鞏固基本盤，畢竟他們基本盤很大，蔣萬安現在又積極地去上其他節目，應該也是為了再擴大支持，這都是選舉正常的做法跟操作。媒體詢問，蔣萬安近期反擊力道越來越強，也將與民眾黨議員合體，沈伯洋說，蔣市長有其選舉節奏，他們後續面對蠻多的造謠，若對方持續做這樣的事，他也還好，「我只關心一件事，就是不要攻擊支持者，這對我來說是最重要的」。沈伯洋強調，「再怎麼攻擊我，我被攻擊那麼多年，沒有什麼太大的感覺，但絕對不要攻擊支持者，且不是對方，我們也一樣」，不要去攻擊對方的支持者，是在選戰裡面最重要的事，大家彼此尊重，討論政見、等待11月28日的到來。