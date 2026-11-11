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▲輝達（圖／路透社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波再爆重磅內幕！美國科技媒體《The Information》10日報導，黃仁勳的外遇對象、疑似中國情報資產的黃樂（Alice Huang），在兩人往來的3年間，疑似協助至少75億美元（約新台幣2400億元）的輝達晶片流向中國企業，其中包括約24萬顆受美國出口管制的高階晶片，部分最後進了阿里巴巴、騰訊的資料中心。彭博社同時揭露，輝達首席法務長曾在去年介入美國政府的相關調查，黃仁勳本人也陸續取消多場公開活動，風暴持續擴大。《The Information》引述知情人士說法指出，自2023年以來，黃樂憑藉與黃仁勳及輝達的關係，疑似協助至少75億美元的輝達晶片賣給中國企業。據稱流入中國的受管制晶片約24萬顆，以H100、H200兩款旗艦AI晶片為主，另有部分較舊的A100。這些晶片正是美國自2022年起明令禁止對中出口的高階產品。報導指出，其中部分晶片最後被用在服務阿里巴巴、騰訊的資料中心。目前阿里巴巴和騰訊都沒有對此公開回應。報導點名的關鍵公司，是2023年6月成立的中國雲端業者「上海世紀利通」。這家公司成立僅4個月，就拿到輝達「優先雲端合作夥伴」（preferred cloud partner）資格，可以優先取得晶片。據報導，美國擴大出口管制後，它還取得了經銷商手上庫存的A800、H800晶片。更引人注目的是，上海世紀利通的創始股東，是黃樂的妹妹黃宇間接控制的一家公司，這家公司已在2024年退出股東行列。報導指出，黃樂與家人在中國和新加坡設立多家公司，專門用來採購輝達晶片。這不是黃樂旗下公司第一次「火速」拿到輝達資格。《紐約時報》先前報導，黃樂任職的新加坡資料中心業者Megaspeed在股權變更後，僅僅4天就成為輝達雲端合作夥伴，隨後採購了數十億美元的晶片，這也成為美國國安單位拉響警報的導火線。面對質疑，輝達發言人向《The Information》表示，公司的資料中心GPU主要透過既有合作夥伴銷售，並與夥伴共同落實出口管制合規，所有交易都適用同一套標準。輝達也強調，公司的盡職調查與執法合作，曾經協助揪出疑似規避出口管制的案件，並促成聯邦起訴。另一方面，彭博社報導，輝達首席法務長泰特（Tim Teter）曾在2025年介入美國政府對Megaspeed涉嫌走私晶片的調查。他直接聯繫美國商務部負責出口管制的次長凱斯勒（Jeffrey Kessler），詢問川普政府是否參與了新加坡當局拘留黃樂一事。黃樂去年曾在新加坡遭當局短暫拘留，目前下落不明，微信和電子郵件帳號都已刪除。輝達高層為何會關心一名合作夥伴主管被拘留，勢必成為國會追問的焦點。風波延燒之際，一向活躍於各大場合的黃仁勳明顯轉趨低調。據TechCrunch整理，黃仁勳已退出原定出席的AI語音新創ElevenLabs高峰會，以及Anthropic執行長論壇（Anthropic CEO Forum）。黃仁勳8日已向員工坦承「對妻子不忠」並道歉，輝達董事會也啟動獨立調查，強調目前沒有證據顯示美國國安或公司機密外洩。不過接下來的一週，他將面臨三大考驗：：輝達公布第三季財報，市場關注這起風波是否影響訂單與指引。：共和黨3位眾議院委員會主席要求黃仁勳出席國會閉門簡報，說明美國國安受威脅的程度。：川普赴深圳出席APEC峰會並會晤習近平，川普已預告習近平「一定會問這件事」。中國外交部則一再否認，發言人郭嘉昆10日重申，所謂「中國間諜」的說法「純屬捕風捉影、污蔑抹黑」。