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日本山梨縣富士河口湖町上月發生台籍女性井雲蓉陳屍飯店，頸部遭利刃刺傷不治身亡，當時在房內的27歲台籍女子楊閔涵遭到逮捕，昨甲府地方檢察廳正式依違反《銃刀法》罪嫌起訴楊女。井女的父親、空勤總隊長井延淵今（11）日赴立院內政委員會備詢，面對大批媒體詢問案情，他揮手拒絕回應，僅表示「不了解」，隨即踏入委員會。井延淵原定10月22日要到立法院備詢，但因女兒的命案，請假到日本處理後事，直到今天內政委員會召委廖先翔排定，審查警政署、中央警察大學、消防署及所屬、移民署、空中勤務總隊總預算，才親自出席。日本山梨縣富士河口湖町10月19日發生命案，台籍女子井雲蓉倒臥血泊中，頸部遭利刃刺傷不治身亡，縣警同日在該飯店內逮捕另名同房女子楊閔涵，昨正式依違反《銃刀法》罪嫌起訴。面對警方的偵查，楊姓被告先前供稱，當時和井女在房內飲酒，回過神來才發現菜刀已經刺進她體內。另一方面，台灣檢察機關已依涉嫌詐欺未遂等罪由，將死者井女的丈夫拘提到案。井女身前曾投保高達1億4500萬日圓（約合新台幣3000萬元）的旅遊保險，且其丈夫與楊姓被告私下互有聯繫，使全案朝向圖謀保險金殺人的可能性升高。