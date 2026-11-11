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▲張艾嘉當年堅持生下小孩，原本要當單親媽媽，最後被王靖雄扶正娶回家。（圖／華映提供）

▲張艾嘉（左起）過去為媽媽慶生時，兒子王令塵及老公王靖雄都在場。（圖／翻攝自微博）

近日女星未婚生子的話題引起討論，其實金馬影后張艾嘉過去也有相同經歷。她與現任丈夫、香港富商王靖雄交往時，王靖雄還沒與前妻離婚，張艾嘉只好背負小三罵名先把兒子王令塵生下來，後來才成功上位，嫁給王靖雄。不過這也導致兒子王令塵被歹人盯上，9歲就遭遇綁架事件，遭勒索1500萬港幣（約新台幣6200萬元）贖金，該案一度震驚社會。張艾嘉在演藝圈跨足演員、編劇、導演與歌手，才華備受肯定，而她的感情生活同樣充滿戲劇性。在與前夫劉幼林離婚後，張艾嘉在一次朋友聚會上，偶然結識已婚的香港富商王靖雄，兩人火速墜入愛河。當時40歲的張艾嘉更不小心懷孕，但她覺得這是緣分，高齡有孕不簡單，因此堅持要把小孩生下來，認為當單親媽媽也沒關係。或許是因為這份深情，打動了王靖雄，於是王靖雄最終選擇與元配離婚，並在隔年將張艾嘉娶回家，一家三口才得以光明正大生活在一起。不過這份平靜的生活沒維持多久，2000年時，年僅9歲的王令塵居然在上學途中，遭3名持槍的歹徒綁架，勒索1500萬港幣（約6200萬台幣）贖金，綁匪當時相當凶狠，還揚言拿不到錢就要撕票。此事一度轟動全港，案件細節直到多年後才被公開。原來當時綁匪曾用拋棄式電話卡跟張艾嘉夫妻來回通電話，溝通多達15次，張艾嘉夫妻以降低贖金為理由，與綁匪周旋，想拖延時間，讓警方好調查出綁匪位置。最終，王令塵贖金被降到800萬元（約新台幣3300萬元），警方也成功找到歹徒藏匿地點，將他們一網打盡，把王令塵救出來，結束這長達7天6夜的驚魂記。而王令塵雖然無大礙，但他被綁架期間，多次遭綁匪關在行李箱中轉移地點，導致王令塵氣喘發作，差點死掉。這件事因此成了王令塵一生的陰影，張艾嘉也為此自責不已，為了彌補小孩，她在事業巔峰之際，毅然決定停工3年，陪王令塵到英國念書。如今，36歲的王令塵已成為知名設計師，曾合作過精品Louis Vuitton、FENDI，還娶回中國超模游天翼；張艾嘉則是與王靖雄相伴至今，結婚超過35年了。