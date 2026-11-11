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foodpanda雙11隱藏優惠碼，半年只要111元

▲foodpanda雙11推出pandapro會員優惠，輸入連續11個「1」的優惠碼，原價650元的半年會員方案只要111元。（圖／讀者提供）

foodpanda半年111元怎麼訂？5步驟輸入優惠碼

foodpanda平台費確定調漲！

▲foodpanda宣布分兩波調漲平台費，11月15日起一般用戶每筆訂單平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員也將跟進調整，每單平均增加2至4元。（圖／AI生成示意圖）

foodpanda宣布調漲平台費，11月15日起一般用戶每單平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員也要多付2至4元。不過，就在漲價前夕，foodpanda釋出雙11會員訂閱優惠，選擇pandapro半年方案，輸入「11111111111」11個「1」的優惠碼，就能折抵539元，原價650元的半年會員費只要111元，換算每個月僅18.5元。foodpanda這次雙11訂閱優惠，pandapro半年會員方案，只要在訂閱時輸入優惠碼「11111111111」，原價650元的半年方案就能直接折抵539元，最後只要支付111元，相當於約1.7折，平均每個月僅18.5元。1.開啟foodpanda App，點選右下角「帳號」。2.找到「pandapro訂閱服務」，進入會員訂閱頁面。3.選擇「6個月」半年會員方案，若畫面出現「管理訂閱」，可先進入查看方案。4.點選「優惠券」欄位，輸入「11111111111」（連續11個1），確認折抵539元。5.確認半年方案的應付金額顯示「111元」，再點選確認訂閱，完成付款。優惠碼可能受到帳號資格、使用期限或活動名額限制，並非所有用戶都一定能成功套用。若輸入後沒有顯示111元優惠價，建議先不要付款，避免直接以原價訂閱。此外，pandapro採自動續訂機制，若不想在半年優惠到期後繼續付費，記得在到期前24小時取消續訂。雖然半年會員費有優惠，但foodpanda宣布分兩階段調整平台費，11月15日起一般用戶每筆訂單平均增加4至6元；12月1日起pandapro訂閱會員也將跟進，每單平均增加2至4元，即使已經訂閱會員，仍須支付調整後的平台費。