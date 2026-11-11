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議員發表會分區錄播！5大有線系統輪播

下屆台中市長選戰進入白熱化階段，外界高度期待的兩場媒體電視辯論會，因藍綠陣營各有堅持、始終喬不攏而宣告破局。全場唯一的公開交鋒舞台，僅剩由台中市選舉委員會主辦的公辦電視政見發表會，確定於11月17日晚間7時盛大登場。市選委會說明，該場次雖採辯論形式推進，包含政見申論、專家提問與結論，並未設置候選人間的「交叉詰問」環節，不會提供題目，也不事先曝光專家名單，全程將透過選委會YouTube官方頻道同步線上直播。台中市選委會主任委員黃崇典今（11）日說明發表會具體規則與流程，此次市長候選人政見發表會採辯論架構規劃，依序分為「政見申論」、「專家提問」及「結論」三大階段。活動開始先由登記參選的3名候選人何欣純、洪麗華、江啟臣各自進行10分鐘的政見申論；隨後由大會邀請的2位公正人士分別提問，每位候選人針對各項題目各享有5分鐘作答時間；最後再由各候選人進行5分鐘結辯總結，盼藉由理性論辯，助選民深入檢視各陣營的施政藍圖與政策方向。除17日當晚現場實況直播外，選委會另排定於11月24日晚間6時於有線電視頻道重播。在市議員選舉部分，台中市共劃分17個選區，合計102人完成參選登記，經審查後共101人符合候選資格，共同角逐65席市議員席次。市議員候選人公辦政見發表會則採取分區錄影模式，訂於11月18日至20日依選區陸續錄製，每位候選人皆有15分鐘充分發表施政理念。選委會規劃，市議員錄影日程為：第1至6選區於18日錄製、第7至12選區於19日錄製、第13至17選區於20日完成，並自11月18日至22日期間，於各該行政轄區的有線電視頻道公開播出1次。播映平台涵蓋全市5家有線電視系統業者，其中台灣佳光、大屯有線電視定頻於第4頻道（CH04）；豐盟、大台中數位及群健有線電視則於第20頻道（CH20）播出。黃崇典補充說明，此次九合一選舉，台中市長選舉總可投票人數為237萬人，市議員236萬人，公投為243萬人。