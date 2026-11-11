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▲引用 PopDaily Facebook粉絲專頁貼文。（圖／PopDaily授權提供：https://reurl.cc/aEOL7G）

等待泡麵的幾分鐘，也能讓人捨不得錯過！來一客推出「造型液體沙漏」，讓你在輕輕翻轉之間，享受片刻療癒與剛剛好的美好滋味！此次贈品在7-ELEVEN獨家限量販售，來一客的忠實粉絲千萬別錯過！注入熱水、蓋上杯蓋，接下來的時間就交給這份小樂趣。沙漏外型採用大家最熟悉的來一客杯麵外觀進行設計，輕輕翻轉沙漏，看著油滴緩緩落下，欣賞裡頭可愛的小蝦與迷你杯麵漂浮擺動，讓原本迫不及待、頻頻想掀蓋確認的幾分鐘，多了值得玩味的風景。從泡麵到開吃，每一刻都有樂趣，讓「享受這一刻」從等待時就開始。除了沖泡時使用，日常也能擺放在辦公桌或書桌上，在思緒卡關時，隨手翻轉一下，看著油滴緩緩落下，給自己一點療癒，也讓緊繃的心情慢慢放鬆。此次沙漏上還附有鑰匙圈，讓你能將沙漏掛在包包上，隨時隨地享受這份簡單的幸福感，喜愛療癒小物的你，千萬不能錯過！11/11至11/24期間於全台7-ELEVEN門市購買來一客全系列商品滿100元，即可加價149元獲得來一客造型液體沙漏乙個！