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▲響尾蛇當家明星二壘手馬提傳出可能進入交易市場，美媒將底特律老虎列為最適合的5大球隊之一。（圖／美聯社／達志影像）

底特律老虎隊台灣旅美強打李灝宇在剛結束的新人球季繳出改寫台灣野手歷史的優異打擊成績單，原本在主力二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）投身自由球員市場後，下賽季大聯盟先發出賽空間一片大好；未料休賽季風雲變色，美國權威棒球交易媒體《MLB Trade Rumors》日前深度分析亞利桑那響尾蛇當家明星二壘手馬提（Ketel Marte）的潛在下家，赫然將老虎列入全聯盟「最適合引援」的前5大新東家之一，更直言李灝宇雖然打擊產能超越聯盟平均，但「守備端的嚴重缺陷」抵銷了部分價值，若老虎發動震撼交易，這位台灣好手恐將被迫讓出二壘先發席位。美媒分析指出，老虎之所以具備極高補強動機，關鍵在於原主力二壘手托瑞斯在季末正式進入自由市場。若老虎不從外部尋求大咖球星進駐，內部原本最合理的接班方案，是由23歲的台灣小將李灝宇，與在小聯盟農場表現亮眼、但尚未登上大聯盟的頂級新秀安德森（Max Anderson）以輪替的方式分攤二壘防線。然而，安德森缺乏任何大聯盟實戰經驗，而李灝宇在大聯盟菜鳥年雖然進攻端令人驚艷，防守端的瑕疵卻讓教練團難以徹底放心將整個二壘中線托付給他。李灝宇在大聯盟新人年的打擊表現無庸置疑。在出賽的114場比賽中，他在364個打席中敲出10發全壘打、貢獻46分打點，繳出打擊率.264、上壘率.322、長打率.424及OPS .746的扎實成績單；進階加權得分創造值（wRC+）更達到110，代表其整體打擊貢獻比大聯盟平均打者高出10%，寫下台灣野手在大聯盟歷史上的最佳單季打擊成就。不過，高階守備數據卻敲響了警鐘。李灝宇本季主要擔綱二壘與三壘防守，但Statcast進階追蹤系統顯示，他的防守反應、移動步幅與守備覆蓋範圍仍顯吃力。美媒指出，生涯累積193發全壘打、坐擁3屆全明星榮譽的馬提，未來5年合約總值僅8750萬美元（約合新台幣27.6億元），且2027年實際年薪僅1200萬美元（其中300萬美元採延遲支付），這份兼具火力與極高CP值的合約，對志在重返季後賽的老虎而言極富吸引力。《MLB Trade Rumors》進一步分析，若老虎最終成功盤來馬提，球隊二壘防線將迎來絕對核心，屆時老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）可順勢將李灝宇、未來的安德森以及年輕主將基斯（Colt Keith）等內野戰力打散至三壘或一壘，極大化調度彈性。