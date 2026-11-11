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黃仁勳婚外情最大贏家是它！台灣人猛刷5顆星朝聖：國家級廣告

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）曾一同在台北「三六食府」用餐。（圖／記者朱永強攝）

「黃仁勳這事件，三六食府是最大贏家，不接受反駁」

▲在黃仁勳承認出軌後，三六食府Google地圖突然湧入不少5顆星評論（圖／Google地圖）

黃仁勳婚外情燒到國安問題！小三共諜遭起底：13萬個輝達GPU下落不明

▲黃仁勳近日爆發婚外情風波，更被捲入中國女間諜疑雲。（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日爆出婚外情風波，外遇對象黃樂（Alice Huang）疑似是中國女共諜，被外界挖出兩人多次來台同框，黃仁勳驚傳出軌，對象是疑為共諜、新加坡資料中心公司Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang），隨著黃仁勳承認對妻子不忠後，這段畫面再度受到外界檢視，連帶讓三六食府的名氣推升，就有一名網友在Threads發文表示，引來台灣人認證留言「本來就難訂了，老黃去過更難」、「三六食府準備生意興隆了」、「免費的國際級宣傳」。值得一提的是，在事件爆發後，三六食府Google地圖突然湧入不少5顆星評論，網友紛紛留下「來朝聖黃爸事件最大贏家」、「看到黃仁勳出軌新聞照片才知道，我都對貴店感到好奇了，有機會一定來品嘗一下」等評價。據了解，三六食府是黃仁勳多次造訪的愛店，甚至曾與台積電董事長魏哲家一同在此用餐，在台灣名氣相當高。三六食府是一間位於台北市大安區師大路的預約制私廚，由有「國宴主廚」之稱的余陳本掌杓，融合了川湘、蘇浙、粵菜與老台北經典宴席料理，店內招牌花膠火瞳砂鍋雞湯、香酥芋泥鴨等經典菜餚，每道菜都備受老饕喜愛。回顧整起事件，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在8日發出公司內部信道歉信，正式坦承婚外情，並對妻子、家人致歉，這起私人感情風波引發全球高度關注，來自於牽扯到美國國家安全與中國情報滲透疑雲。根據《紐約時報》、《金融時報》和《彭博》等外媒報導，與黃仁勳傳出婚外情的神秘女子，為新加坡資料中心業者「Megaspeed」的前中國籍女高層主管黃樂（Alice Huang）。調查發現，黃樂過去所任職的Megaspeed，在2024年起2年內大肆採購至少48億美元的先進AI設備，截至2025年底更進口了約13.6萬個輝達GPU，但當美國督導人員前往調查，資料中心竟然只剩幾千個晶片，其餘設備也流向不明。隨著事件越演越烈，除了黃仁勳親自寫下內部信道歉外，輝達董事會已成立獨立委員會徹查外國情報滲透可能，並聘請外部獨立律師提供協助，輝達董事會強調，目前沒有理由相信美國國家安全或公司機密已遭洩漏，但仍將檢視所有可取得的資訊，且說明黃仁勳也支持調查，調查期間黃仁勳將繼續擔任執行長。此外，美國聯邦眾議院議員也高度重視此事，已要求黃仁勳出席國會閉門簡報說明。