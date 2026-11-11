我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨籍現任基隆市長謝國樑10日與民進黨候選人童子瑋進行網路直播辯論，沒想到輪到謝國樑提問時，他卻低頭、抬頭反覆查看資料，遲遲沒有開口，整整沉默約6秒，讓主持人一度直接請童子瑋回答。童子瑋當場一臉疑惑提醒「謝市長沒有提問」，謝國樑才趕緊回神致歉。畫面曝光後引發熱議，律師黃帝穎更酸稱「超越空安的男人誕生了」，直接封謝國樑為「當機哥」。童子瑋與謝國樑當天在辯論會中進行三輪交叉詰問，議題涵蓋兒少安全與教育監督、交通安全統計，以及政府廉政與行政責任等市政議題。不過，第三階段輪到謝國樑發問時，他先是扶了扶眼鏡，接著不斷低頭查看講台上的資料，又抬頭望向前方，卻始終沒有提出問題，現場一度出現約6秒空白。主持人隨後請童子瑋回答，童子瑋顯然相當錯愕，當場反問：「謝市長沒有提問。」謝國樑這才趕緊致歉，並重新提出問題。這段突發狀況被直播鏡頭完整拍下，迅速在網路上引發討論。對此，黃帝穎發文嘲諷，直呼：「超越空安的男人誕生了！當機哥謝國樑。」他以台北市長蔣萬安經常被批評「問A答B」、被戲稱「空安」作為對照，認為謝國樑這次在市政辯論會上竟直接腦袋當機，在自己的提問時間放空，尷尬程度甚至比問A答B更誇張。面對辯論會上的突發狀況，謝國樑事後解釋，當時自己正在低頭查看一份資料，沒想到主持人切換流程的速度很快，一下子就進入下一個階段，讓他一時沒跟上程序。他也建議，若未來再遇到類似情況，主持人可以直接提醒「請謝市長回答（提問）」，他就能立即回神，把問題流暢地問出來。